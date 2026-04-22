Este miércoles, 22 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 65,84 euros, cifra que refleja una variación del 0,58% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que el interés por Litecoin está en aumento. La tendencia sugiere un posible crecimiento en la demanda y la confianza de los inversores en el futuro del Litecoin. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una disminución del -1.06% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. En el último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -56.95%, lo que indica que ha enfrentado desafíos importantes en el mercado. Esta rentabilidad negativa sugiere que los inversores deben ser cautelosos y considerar factores externos que podrían estar afectando su desempeño. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 33.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.59%. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.