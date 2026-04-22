La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 22 de abril de 2026 en España es de 2.808,86 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,39%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible interés creciente por parte de los inversores. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -1.54%, lo que indica una ligera disminución en su valor. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido aún más significativa, con un descenso del -49.42%. Esta caída en el precio sugiere desafíos en el mercado de criptomonedas y una disminución en la rentabilidad para los inversores en este período. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 52.64%, es menor que la volatilidad anual del 61.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.