El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 16 de abril de 2026. El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad con altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares. Predominarán cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste, donde habrá cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en Galicia. Se espera un aumento general de las temperaturas en la Península y Baleares, con descensos en el Cantábrico occidental y el extremo sureste. En Canarias, las temperaturas máximas aumentarán, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios. Habrá viento flojo y variable en general. El clima en Madrid será despejado con nubes altas por la tarde, temperaturas entre 7 y 26 grados y viento flojo variable. Cielos despejados con algunas nubes altas por la tarde, temperaturas en ascenso que alcanzarán los 30 grados y mínimas de 9, con vientos flojos. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque habrá nubosidad en el Pirineo. Se esperan brumas en el sur de Lleida y la desembocadura del Ebro por la mañana. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 26 grados y un mínimo de 7 grados, con viento flojo de dirección variable e intervalos moderados de noroeste en el Ampurdán durante la primera mitad del día. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se espera nubosidad en el sistema Ibérico y el Pirineo. Habrá posibles brumas en la depresión del Ebro durante la madrugada. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente en Huesca, mientras que en el resto de la región se mantendrán con cambios leves; las máximas alcanzarán los 28 grados. El viento será del noroeste, flojo a moderado en el valle del Ebro por la mañana y luego tenderá a ser flojo y variable en el resto de la región. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y algunas brumas matinales, especialmente en el litoral y parte del interior. Habrá apertura de claros durante el día, con posibilidad de lluvias débiles en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 22 grados, con un ligero descenso en el tercio noroeste y vientos flojos. Cielo poco nuboso o despejado. En las Pitiusas, posible banco de niebla matinal. Temperaturas en ligero ascenso. En Menorca, viento flojo a moderado del noroeste; en el resto, viento flojo de dirección variable con brisas costeras. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado tras el mediodía. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con nubes altas tras el mediodía y nubosidad en el norte a primeras y últimas horas, donde se pueden dar lloviznas débiles. Calima ligera en zonas altas y temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, con máximas alcanzando 26 grados. Viento del nordeste en zonas bajas, con intervalos fuertes en vertientes del sureste y noroeste. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con brumas matinales en el litoral; temperaturas mínimas en ascenso de 9 grados y máximas en ligero descenso hasta 25 grados, con viento flojo que cambiará a sureste por la tarde. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas en el tercio norte durante la noche y poco nuboso durante el día, mientras que en el resto de la región será mayormente despejado. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en el norte montañoso y en el suroeste. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 2 grados y las máximas alcanzarán los 27 grados, con un ligero ascenso en el tercio sur. El viento será variable y flojo por la noche y del oeste y suroeste durante el día, con intervalos moderados por las tardes. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en zonas montañosas. Las temperaturas aumentarán ligeramente, con mínimas que se mantendrán sin cambios en la mitad norte, alcanzando un máximo de 26 grados y una mínima de 3. El viento será flojo y variable. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 15 y 21 grados y vientos flojos de poniente. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas entre 14 y 23 grados y vientos flojos variables. El clima será nuboso por la mañana con brumas y nieblas, despejándose al mediodía, con temperaturas en ascenso y viento flojo variable. El clima en Navarra será poco nuboso con nubes altas, temperaturas mínimas de 4°C y máximas de 24°C, con viento flojo variable. El clima en La Rioja se presentará con intervalos de nubosidad baja por la noche y poco nuboso durante el día, con temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable.