Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”.

El Gobierno de España y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo primordial la optimización del tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el territorio nacional.

Estas áreas especiales buscan, fundamentalmente, reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. Gran parte de las ciudades que han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, prohíben el acceso mayoritario a los vehículos más antiguos y contaminantes.

A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las limitaciones de circulación aumentan de manera proporcional. En este sentido, los especialistas prevén que a corto plazo ya no será suficiente con disponer de un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que se deberán cumplir otros requisitos más específicos.

Estos son aquellos sin derecho a una etiqueta ambiental de la DGT y, en un futuro cercano, los automóviles con etiquetas B y C. No obstante, el Gobierno considera que este criterio de exclusión es insuficiente y está preparando más restricciones que permitirán limitar la movilidad en coche.

Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”. (Fuente: Shutterstock).

Nuevas normativas en zonas de bajas emisiones

El borrador del decreto actualmente se encuentra en desarrollo y está siendo elaborado por los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, bajo la dirección de Sara Aagensen y del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con el medio Autopista, el Gobierno está avanzando en un proyecto de Real Decreto, el cual modificará la normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España. Esto permitirá ofrecer a los distintos ayuntamientos herramientas adicionales que faciliten la implementación de restricciones de acceso en determinadas vías o tramos específicos.

El propósito de este documento es ampliar los criterios de exclusión de las ZBE, considerando la posible inclusión de nuevas restricciones para aquellos vehículos que presenten niveles de seguridad inferiores y que carezcan de dispositivos de asistencia a la conducción.

El nuevo proyecto de Real Decreto establece de manera clara: “Las autoridades municipales con competencia en la gestión, regulación y ordenación del tráfico podrán, a través de Ordenanza municipal, implementar restricciones de acceso a vehículos en zonas, vías o tramos de vías urbanas con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios o racionalizar el uso de dichas vías urbanas”.

Oficial | La propuesta de la DGT que prohíbe circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será”. (Fuente: Freepik).

Restricciones de circulación: un debate sobre la discriminación hacia ciertos conductores

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha expresado su inquietud respecto a las ZBE en el país durante varios meses.

Distintas organizaciones y colectivos que representan a conductores han emprendido acciones legales, argumentando que esta normativa puede resultar discriminatoria para muchas personas.

En respuesta a la prohibición de circulación para ciertos individuos, la agrupación ha iniciado una nueva campaña masiva de alegaciones contra el Real Decreto, considerándolo “discriminatorio” y “exento de informes y de consulta pública previa”.

Según la información proporcionada por la asociación, “imponer una restricción basada en el número de ocupantes del vehículo representa una forma de discriminación hacia los individuos solteros (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)” y “hacia las familias monoparentales“.

Para respaldar su postura, la asociación ha presentado datos del INE, que indican que a finales de 2023 había 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, lo que representa el 36% de la población adulta.