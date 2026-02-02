Circular sin cumplir un requisito obligatorio de tráfico en España puede suponer multas de hasta 500 euros, pérdida de puntos del carné y problemas con el seguro.

Pasar la Inspección Técnica de Vehículos en España es un requisito legal que va más allá de un trámite administrativo. Este control obligatorio tiene como objetivo comprobar que los vehículos cumplen las condiciones mínimas de seguridad vial y control de emisiones, reduciendo riesgos tanto para los conductores como para el resto de los usuarios de la carretera.

La revisión incluye elementos clave como frenos, neumáticos, sistemas de iluminación y emisiones contaminantes, aspectos que influyen de forma directa en la siniestralidad. En este contexto, el Gobierno ha decidido reforzar los controles para detectar a quienes circulan sin la ITV en vigor, una práctica que sigue siendo frecuente en las carreteras españolas.

La ITV verifica elementos clave como frenos, neumáticos y sistemas de iluminación para garantizar la seguridad vial y reducir accidentes. Fuente: narrativas-spin-es

ITV caducada en España y refuerzo de controles en carretera

La Dirección General de Tráfico ha intensificado las inspecciones en todo el territorio nacional con controles más exhaustivos, en los que se verifica vehículo por vehículo si la ITV está en regla. Estas actuaciones se desarrollan tanto en carreteras interurbanas como en entornos urbanos y zonas de estacionamiento.

El objetivo principal es reducir el número de accidentes vinculados a fallos mecánicos y garantizar que todos los vehículos cumplan los estándares de seguridad establecidos por la normativa vigente. Las campañas de vigilancia se enmarcan en una estrategia más amplia de prevención y control, ante el elevado número de infracciones detectadas en los últimos años.

Qué ocurre si se circula con la ITV caducada aunque haya cita

La normativa es clara y no admite excepciones. Circular con la ITV caducada es una infracción grave desde el primer día, incluso si el conductor ha solicitado una cita para pasar la inspección después de la fecha de vencimiento. No existe periodo de gracia ni tolerancia administrativa.

Además, la pegatina de la ITV debe estar visible en el parabrisas. Su ausencia puede dar lugar a una sanción adicional durante un control. Los agentes de tráfico están facultados para detener el vehículo, comprobar la situación administrativa y tramitar la correspondiente denuncia si la inspección no está en vigor.

Para los conductores, esto implica la necesidad de planificar con antelación la cita en la estación de ITV y evitar apurar los plazos. Circular sin una ITV válida no solo conlleva consecuencias legales y económicas, sino que también incrementa el riesgo de averías graves y accidentes.

Multas por ITV caducada y problemas con el seguro

Las sanciones por no cumplir con la ITV pueden ser elevadas. Circular con la inspección caducada supone una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso de conducir. En los casos en los que el retraso supera un año, la sanción económica puede alcanzar los 500 euros.

A estas penalizaciones se suman posibles consecuencias con las aseguradoras. Si el vehículo se ve implicado en un accidente con la ITV vencida, el seguro puede negarse a cubrir los daños, total o parcialmente, al considerar que el coche no cumplía las condiciones legales para circular.

Según datos oficiales de campañas recientes, la ITV caducada o con resultado negativo se mantiene entre las infracciones más habituales en España, lo que ha llevado a intensificar los controles y endurecer el mensaje institucional.

Principales causas de suspenso en la ITV y cómo evitarlas

La inspección no se limita a comprobar fechas y documentación. Evalúa el estado real del vehículo, y uno de los motivos más frecuentes de suspensión sigue siendo el sistema de iluminación. Luces fundidas, mal reguladas o que no funcionan correctamente provocan numerosos resultados desfavorables.

La DGT ha intensificado los controles en carretera para detectar vehículos sin ITV en vigor y aplicar sanciones económicas y administrativas. Fuente: narrativas-spin-es

Por este motivo, se recomienda revisar antes de acudir a la ITV todas las luces del vehículo, incluidas las de posición, cruce, carretera, freno e intermitentes. También es aconsejable comprobar el estado de los faros y mantenerlos limpios y sin daños visibles. Estas comprobaciones básicas pueden evitar un suspenso innecesario y mejorar la seguridad en carretera.

La Inspección Técnica de Vehículos seguirá siendo un requisito obligatorio para circular en España. Con el refuerzo de los controles y la aplicación estricta de las sanciones, circular con la ITV caducada ya no tiene excusas, independientemente de contar con cita previa o alegar desconocimiento de la normativa.