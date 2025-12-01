La DGT le sacará el carnet de conducir en el acto a quienes cometan cualquiera de estos errores comunes al volante.

Conducir es una gran responsabilidad y en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) toma muy en serio la seguridad vial. Aunque poseer el carnet de conducir otorga la libertad de desplazarse en un vehículo, también conlleva la obligación de respetar ciertas normas y regulaciones.

Es fundamental ser consciente de estas razones y conducir de forma responsable. La DGT no solo busca sancionar, sino garantizar que las carreteras españolas sean seguras para todos y la seguridad vial depende de la actuación de cada conductor.

Incumplir de manera grave algunas de estas normas puede resultar en la retirada inmediata de tu carnet de conducir.

La DGT le retirara el carnet de conducir a quienes cometan cualquiera de estos errores al volante

A continuación, se detallan las principales razones por las que la DGT podría proceder a dicha retirada.

Conducir bajo el efecto del alcohol o drogas

Si superas los límites permitidos de alcohol en sangre o das positivo en un control de drogas, tu carnet puede ser retirado al instante.

Exceso de velocidad

Superar en más de 60 km/h en ciudad o 80 km/h en carreteras y autovías los límites establecidos pueden conllevar la pérdida inmediata de tu licencia.

Reincidencia en infracciones graves

Si acumulas varias sanciones graves en un corto período de tiempo, la DGT puede considerar que eres un peligro en la carretera y retirarte el carnet.

No utilizar el cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil

No proteger tu vida y la de tus ocupantes, especialmente niños, es una infracción muy grave que puede desencadenar en la pérdida de tu licencia.

Conducir sin puntos en el carnet

Si ya has agotado todos los puntos de tu carnet y sigues conduciendo, la DGT puede retirarte el carnet de forma inmediata.

Maniobras peligrosas

Realizar adelantamientos indebidos, giros peligrosos o conducir de forma temeraria son acciones que ponen en riesgo la integridad física de los ocupantes del vehículo y de otros usuarios de la vía.

Negarse a realizar pruebas de alcoholemia o drogas

Si te niegas a someterte a las pruebas que determinan si conduces bajo efectos del alcohol o drogas, se considera una falta muy grave y tu carnet puede ser retirado en el acto.