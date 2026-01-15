La muerte de Irene de Grecia ha colocado a la Casa Real de España en una jornada de luto y recogimiento. La princesa, hermana menor de la reina emérita doña Sofía, falleció este jueves en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid. La noticia generó una fuerte repercusión institucional y mediática en España.

Según el comunicado oficial, se confirmó el “fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40”. La Casa Real informó además que en los próximos días se detallarán las ceremonias previstas para su velatorio en España. Posteriormente, el féretro será trasladado a Grecia.

La pregunta sobre si su muerte implica un festivo nacional se repitió con fuerza en las últimas horas. La respuesta oficial es clara: no habrá festivo nacional en España por la muerte de Irene de Grecia.

Muere Irene de Grecia en Madrid: el comunicado oficial de la Casa Real

La institución destacó que residía en España desde finales de los años 60 y mantenía una relación cotidiana con la Familia Real española.

En un comunicado, los reyes y la reina Sofía dieron a conocer el “fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40”. La nota oficial subrayó la estrecha vinculación personal y familiar de la princesa con España.

Por otra parte, la Casa de S.M. el Rey informará “próximamente de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi, en Atenas”.

Wassilis Aswestopoulos

Irene de Grecia y su vínculo con España y la reina Sofía

Nacida en 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Irene de Grecia era hija de los reyes Pablo I de Grecia y Federica de Hannover. En los últimos años residía en Madrid junto a su hermana, la reina Sofía, en el Palacio de la Zarzuela.

Vivía en España desde finales de los años 60 y había hecho de Madrid su residencia habitual durante décadas. Su relación con la reina Sofía fue constante, cercana y pública, acompañándola en numerosos actos institucionales.

Durante décadas compartieron largas estancias en Mallorca, donde ambas pasaban los veranos. Desde el Gobierno balear destacaron en su momento el profundo afecto de la princesa por la isla, a la que consideraba un refugio personal.

Una vida marcada por el compromiso humanitario

La trayectoria de Irene de Grecia estuvo atravesada por el compromiso social. En 1968 viajó a la India, donde se instaló en Madrás junto a su madre hasta 1974. Durante esa etapa se convirtió al budismo.

Ese vínculo con la India marcó su futuro. En 1986 fundó la organización Mundo en Armonía, con el objetivo de trasladar excedentes alimenticios a regiones necesitadas y fomentar el entendimiento entre pueblos.

Tras 37 años de actividad, la ONG cerró a finales de 2023. “Nuestra organización dejará de funcionar después del 31 de diciembre. Gracias por su solidaridad y apoyo, y por todos estos años de amistad y cooperación”, escribió la propia princesa Irene.

¿Hay festivo nacional tras la muerte de Irene de Grecia?

La muerte de Irene de Grecia no implica un festivo nacional en España. A pesar de su estrecha relación con la Familia Real española, se trata de un miembro de una Casa Real extranjera.

Sí se ha decretado luto en el ámbito de la Casa Real de España. La reina Sofía canceló su agenda oficial ante el empeoramiento del estado de salud de su hermana y permaneció junto a ella en sus últimos días.

El funeral se realizará en Grecia. Está previsto que Irene de Grecia sea enterrada en el panteón real de Tatoi, en Atenas, junto a sus padres y su hermano, Constantino de Grecia.