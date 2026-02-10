La Corona Española transita momentos álgidos al frente del país: las tensiones geopolíticas que se viven en todo el mundo obliga a las realezas a posicionarse y actuar en consecuencia. En este marco, se conoció que la reina Sofía tomó una decisión que la separará de la realeza para siempre. ¿De qué se trata? La especialista en la realeza, Pilar Urbano, difundió la información que indica que la reina Sofía se distanciará de la familia real, incluso de su esposo Juan Carlos I, en una decisión más que importante: la monarca emérita desea que, luego de su muerte, su cuerpo no descanse en la Cripta Real de la Corona Española, sino que espera ser cremada y que sus cenizas sean tiradas en el Mar Egeo. La Cripta Real, también conocida como el Panteón de los Reyes, es la parte más emblemática del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Se encuentra situado en la ciudad de Madrid y allí yacen los restos de los referentes monárquicos más importantes. Sin embargo, la voluntad de Sofía será distinta. Con esta decisión, la reina Sofía toma una decisión bisagra en la historia de la realeza: su voluntad de que sus cenizas sean tiradas en el Mar Egeo responde a su conexión y sus lazos con su infancia en Grecia. De esta manera, Sofía demuestra una identidad fuerte y vinculada a sus raíces. La familia real de la Corona Española, en tanto, no realizó ningún comunicado hasta el momento que confirme o desmienta la información filtrada. La decisión, incluso, le podría valer más de una crítica ya que consiste en romper con una tradición histórica y de larga data en España. A la decisión de la reina Sofía sobre su descanso eterno se le suma, además, la tensión con la reina Letizia. Según la prensa española, si bien ambas se han mostrado respetuosas y cordiales en el ámbito público, los rumores sobre una mala relación entre las dos referentes mujeres no cesan. Algunos episodios puntuales, como el incómodo momento en la Misa de Pascua de 2018, dejaron entrever que la relación no es del todo cercana como se espera de una reina vigente y una monarca emérita.