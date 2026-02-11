La Corona Española transita momentos de crisis y cambios debido a la salud de la reina Sofía, quien ya expresó su última voluntad y aclaró cómo quiere que la despidan. Sin embargo, en el último tiempo también se conoció que un familiar de la realeza padece un Alzheimer avanzado y no hay nada que se pueda hacer. ¿De quién se trata? La Corona Española es materia de preocupación para la prensa tanto nacional como internacional y para los seguidores de la realeza debido a la edad de algunos de sus miembros: tanto la reina Sofía como el rey Juan Carlos I poseen más de 85 años y su salud es vista como un tema delicado.En el último tiempo, se confirmó que la hermana menor de la reina Sofía, la princesa Irene de Grecia transita actualmente un estado de salud altamente delicado y posee un Alzheimer avanzado. Se trata de una enfermedad degenerativa que afecta progresivamente la memoria. La enfermedad fue dada a conocer públicamente en octubre de 2023. En 2002, además, fue diagnosticada con cáncer de mama y, en ese entonces, recibió un tratamiento de quimioterapia que le permitió superar ese traspié. Sin embargo, ningunO de los dos países ha informado cómo se encuentra el estado de salud actualizado. Algunos medios españoles, incluso, señalan que la primera en notar los síntomas de Alzheimer fue su hermana, la reina Sofía, al darse cuenta de que su hermana olvidaba por completo ciertos recuerdos de su infancia. Otro de los indicios, además, es que Irene ya no recuerda los rostros de algunas personas. La reina Sofía, emérita de España, es una persona profundamente unida a su hermana, la princesa Irene. Según las informaciones, siempre ha estado muy pendiente de su cuidado y su bienestar. Esto explica, además, el arraigo que tiene Sofía por Grecia, su país de origen, más allá de residir en tierras españolas desde hace ya mucho tiempo. Tal es así que la monarca ha solicitado como última voluntad que su cuerpo sea cremado y sus cenizas sean tiradas en el Mar Egeo. De esta forma, la reina no descansará en en el Monasterio de El Escorial, donde se acostumbra a depositar los cuerpos sin vida de la realeza.