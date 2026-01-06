La borrasca Francis dejó casi medio millar de incidencias: la AEMET mantiene los avisos de alerta amarilla por fuertes rachas de viento.

El paso de la borrasca Francis por Andalucía ha motivado cerca de medio millar de incidencias que han sido coordinadas por el servicio de emergencias 112, de las que la inmensa mayoría se han localizado en las provincias de Cádiz y Málaga.

Según ha informado el 112, han sido atendidas un total de 477 incidencias, de las cuales 226 se han concentrado en la provincia de Cádiz y 243 en la de Málaga.

Anegaciones, rescates y salvamentos, incidencias en carretera y anomalías en servicios básicos, como la incidencia en la red de telefonía de Jimena (Cádiz), han sido las tipologías más recurrentes en este episodio meteorológico adverso que se ha cerrado sin daños personales, objetivo de los dos mensajes Es-Alert remitidos a la población.

La jornada del lunes discurrió con calma y sin incidencias relevantes, salvo el desalojo preventivo de un edificio junto al paseo marítimo de Matalascañas (Huelva) por riesgo de derrumbe debido a los daños ocasionados por la tormenta el fin de semana pasado.

La AEMET mantiene los avisos meteorológicos de nivel amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este martes los avisos meteorológicos de nivel amarillo (peligro bajo) por vientos con rachas de hasta 70 km/h y fenómenos costeros en las comarcas malagueñas de la Axarquía, Sol y Guadalhorce, que estarán activos hasta las 17.59 horas.

La Dirección General de Tráfico informa de que cuatro carreteras están afectadas por inundación en Andalucía, tres de ellas en Cádiz, la A-390 (Chiclana hacia Conil de la Frontera), CA-3400 (Rota) y la CA-4107 (Torrecera), y una en Almería, la AL-3113 a su paso por El Alquián, todas en nivel rojo.

Otras nueve carreteras se encuentran afectadas por hielo y nieve, cinco de ellas cerradas, en concreto la A-1178 en el Puerto de Montaña las Menas (Almería); AL-5405 en Escúllar-La Estación (Almería); A-337 en La Ragua (Granada), y la A-395 y A-4025 en Sierra Nevada (Granada).

Las otras cuatro requieren uso de cadenas, una en Almería, la AL-4404 en Aulago-Portocarrero, y tres en Granada, que son el puerto de montaña de la A-395 en Sierra Nevada, la A-4030 en la Carretera del Duque y la A-4301 en Huéscar - San Clemente.

La Junta de Andalucía descendió este lunes, a las 18.36 horas, el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a fase de preemergencia, situación operativa 0, una vez normalizada la situación en ríos y embalses, permitiendo el regreso a casa de la treintena de vecinos de Cártama que permanecían desalojados.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), a través de EMA Infoca, ha desplegado al subdirector del Centro Operativo Provincial, así como a tres técnicos de operaciones y 32 bomberos forestales con tres autobombas para realizar tareas de acondicionamiento del viario y otras infraestructuras en la zona de Estación de Cártama, para recuperar la normalidad lo antes posible y que anoche se dieron por finalizados.

La EMA también ha activado al Equipo de Respuesta Básica en Emergencias (Erbe) de Cruz Roja para el apoyo al acondicionamiento de las viviendas afectadas y ha gestionado la solicitud de la alcaldesa de Monda (Málaga) de agua embotellada para unas 600 personas de diseminados en su término municipal, al haberse quedado sin agua potable.

Con información de EFE