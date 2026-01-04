Alerta por la borrasca Francis | Hay once carreteras afectadas por nieve y tres por lluvias en 4 Comunidades Autónomas.

Debido al temporal provocado por la borrasca Francis, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha activado el aviso rojo por lluvias torrenciales en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje Es-Alert a los 27 municipios de la zona a las 14:42 horas de este domingo.

Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumulados en menos de doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40% y el 70% y que implica posibles inundaciones y crecidas. Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.

Asimismo, EFE anunció que el temporal está causando complicaciones de circulación en las carreteras españolas: once se encuentran afectadas por la nieve y tres por lluvias.

¿Qué significa la alerta roja?

La alerta de Protección Civil emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía pide extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables y no realizar actividades en cauces y sus proximidades.

Si se está en una zona inundable, se deben buscar partes altas o subir a un piso superior; se recomienda consultar las consejos del 112 ante riesgo extraordinario por lluvia y, en caso de emergencias, llamar al número de teléfono 112.

Activan el aviso rojo por lluvias en Málaga y lanzan un mensaje Es-Alert a 27 municipios. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son las carreteras afectadas por el temporal?

Hay diez carreteras afectadas por la nieve y el hielo, todas ellas en la red secundaria, en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, según ha informado a primera hora de esta tarde la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, otras cinco vías están “totalmente intransitables” a causa de la lluvia en Andalucía, tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.

La DGT ha pedido a los conductores precaución ante los avisos de nivel naranja por fuertes lluvias en esas dos provincias andaluzas y también en la Comunidad Valenciana, en concreto en Alicante y Valencia.

Al igual, también pide precaución por nivel amarillo por fuertes nevadas en zonas de Aragón, Castilla y León, La Rioja, en la Sierra de Madrid y en la provincia de Guadalajara.

La DGT pide precaución en las carreteras: hay once afectadas por nieve y tres por lluvias. (Fuente: Freepik).

Carreteras afectadas por la lluvia

Cádiz (Andalucía)

CA-2233 (Zahora)

CA-3400 (Rota)

CA-9209 (Algeciras)

Málaga (Andalucía)

A-7059 (Alhaurín el Grande)

MA-5403 (Ardales)

Carreteras afectadas por la nieve

Almería (Andalucía)

AL-5404 (Escúllar–La Estación)

AL-3102

AL-4404

AL-5407

Granada (Andalucía)

A-4025 (Sierra Nevada)

Navarra

NA-2011 (Pikatua)

NA-2012 (Muskilda–Irati)

Salamanca (Castilla y León)

DSA-191 (Candelario)

Asturias

AS-348 (puerto de Centenales)

Ante los avisos de la AEMET de que las precipitaciones más importantes se desarrollen durante la tarde-noche del domingo y madrugada del lunes, Tráfico ha aconsejado a los que tengan que desplazarse que lleven neumáticos de invierno y cadenas y que, en caso de nieve, dejen libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.