La aterradora teoría de Stephen Hawking sobre el fin del mundo podría ser verdad, según la NASA.

Stephen Hawking, el célebre físico teórico británico, advirtió en 2017 que la humanidad podría enfrentar su final alrededor del año 2600. A su juicio, el aumento imparable de la población y la demanda energética llevarían al planeta a transformarse en una “enorme bola de fuego”.

En la misma línea, la NASA subrayó la gravedad de estos riesgos y la urgencia de actuar cuanto antes para evitar un escenario devastador.

La advertencia de Hawking sobre el fin del mundo

En el documental “The Search for a New Earth”, Hawking manifestó su inquietud por el futuro del planeta. Señaló que, de mantenerse las tendencias actuales de consumo y crecimiento poblacional, la Tierra podría volverse inhabitable en unos 600 años.

El físico teórico advirtió sobre un futuro apocalíptico para la humanidad. (Imagen: archivo)

El científico destacó que el cambio climático, el efecto invernadero y la explotación desmedida de recursos naturales son factores que aceleran este proceso. Además, instó a la humanidad a buscar nuevos planetas habitables para garantizar la supervivencia de la especie.

La postura de la NASA

La NASA ha tomado en serio las advertencias de Hawking. Aunque no ha establecido una fecha específica para el fin del mundo, la agencia espacial ha reconocido que, si no se adoptan medidas urgentes, el futuro de la Tierra está en riesgo.

Puntualmente, ha implementado programas para monitorear amenazas potenciales, como el impacto de asteroides, y estudia continuamente el cambio climático para mitigar sus efectos. Además, destina recursos a la observación terrestre para comprender mejor las dinámicas ambientales y promover prácticas sostenibles.

Acciones necesarias para evitar el desastre

Tanto Hawking como la NASA coinciden en que es de suma importancia adoptar prácticas responsables con el medio ambiente. La transición hacia energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de políticas globales de conservación de recursos son esenciales para evitar un colapso global.

La NASA ha desarrollado programas que permiten identificar amenazas potenciales para la Tierra, como el impacto de asteroides, y estudia de manera continua el cambio climático para mitigarlo y destinar recursos en la observación terrestre.

El futuro de la humanidad

La posibilidad de colonizar otros planetas es una de las soluciones propuestas por Hawking para asegurar la continuidad de la especie humana. La NASA y otras organizaciones científicas también coinciden en que los efectos más graves del cambio climático pueden mitigarse con acciones rápidas y efectivas.

En lo anterior, el experto y las organizaciones incluyeron la necesidad de la transición hacia energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de políticas globales de conservación de recursos.

La advertencia de Stephen Hawking sobre el fin del mundo no es una simple especulación, sino un llamado a la acción basado en evidencias científicas. La NASA ha respaldado estas preocupaciones, al subrayar la urgencia de adoptar medidas que aseguren un futuro sostenible para las próximas generaciones.