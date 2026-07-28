Así son las “favelas” de Suiza: los barrios más humildes tienen salarios de 4000 francos y servicios de primer nivel

En el imaginario colectivo, una favela evoca imágenes de precariedad, falta de servicios básicos e inseguridad. Sin embargo, cuando se habla de las “favelas” de Suiza, el término se usa de forma irónica para referirse a los barrios más humildes de ciudades como Basilea.

Estos sectores populares ofrecen salarios base cercanos a los 4000 francos suizos mensuales y un nivel de servicios que supera el de muchos barrios acomodados en otros países. Esta realidad destaca el modelo suizo de alto piso de bienestar, donde incluso las zonas obreras mantienen estándares elevados de vida.

Así son las “favelas” de Suiza: los barrios más humildes tienen salarios de 4000 francos y servicios de primer nivel Shutterstock

El salario mínimo en Suiza y los barrios populares

En Basilea-Ciudad (Basel-Stadt), uno de los cantones con salario mínimo legal, el valor en 2026 alcanza los 22,20 CHF por hora brutos, lo que equivale aproximadamente a 4040 CHF mensuales en una jornada completa de 42 horas. Este monto sirve de base para muchos trabajadores en los barrios más modestos.

Según el cantón, este salario mínimo busca garantizar que un empleo a tiempo completo permita vivir dignamente. En barrios como Klybeck y Kleinhüningen (Kleinbasel), considerados entre los más humildes, los residentes acceden a estos ingresos en sectores como industria, servicios y logística. Fuentes oficiales de la Oficina de Asuntos Económicos y Laborales (AWA) de Basel-Stadt confirman que el mínimo se ajusta anualmente según el índice de precios.

No obstante, hay que destacar que no existe salario mínimo nacional en Suiza, pero convenios colectivos (GAV) y cantones como Ginebra (más alto) elevan el piso. Ahora bien, en la región Noroeste (Nordwestschweiz), la mediana salarial supera el promedio nacional según el Bundesamt für Statistik (BFS).

¿Cómo son estos barrios humildes de Suiza con salarios de 4000 francos?

Klybeck y zonas aledañas en Kleinbasel concentran población trabajadora y multicultural, con alto porcentaje de residentes extranjeros (alrededor del 50-54%). Tienen las viviendas más pequeñas del cantón (alrededor de 33 m² por persona) y los ingresos fiscales más bajos.

El Statistisches Amt des Kantons Basel-Stadt reporta que estos barrios tienen menor mediana de ingresos (alrededor de 38.000-40.000 CHF netos anuales por persona) que el promedio cantonal, pero los residentes disfrutan de infraestructura uniforme.

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¿Qué servicios de primer nivel tienen los barrios humildes de Suiza?

Uno de los pilares del modelo suizo es la igualdad en servicios públicos. En Klybeck o Kleinbasel hay:

Transporte público puntual y de alta calidad (tranvías integrados).

Saneamiento universal, agua potable constante y recogida de residuos eficiente.

Seguridad que permite a los niños jugar en las calles.

Vivienda social con estándares de aislamiento térmico y mantenimiento.

Acceso universal a salud obligatoria.

El BFS y reportes cantonales destacan que la calidad de infraestructura no varía drásticamente por código postal, a diferencia de muchos países. Esto explica por qué los “barrios humildes de Suiza” generan sorpresa en redes sociales.

¿Por qué el término “favelas de Suiza” se volvió viral

Inmigrantes latinos popularizaron la expresión irónicamente al comparar los estándares mínimos suizos con la clase media o alta de sus países de origen. Un salario de 4000 francos en Basilea, combinado con compras transfronterizas en Alemania o Francia, permite un poder adquisitivo real superior. El BFS indica que la mediana nacional supera los 7000 CHF, pero el piso ya es alto.

Sin embargo, no todo es ideal: el alto costo de vida (alquileres, seguros) hace que 4000 CHF brutos sean un mínimo para subsistir cómodamente en familia. Aun así, el contraste con la pobreza extrema en otras regiones del mundo es evidente.