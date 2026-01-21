La seguridad alimentaria volvió al centro del debate europeo después de que Lactalis confirmara la retirada de varios lotes de leche infantil en distintos mercados internacionales.

La multinacional francesa, uno de los mayores grupos agroalimentarios del mundo y con fuerte presencia en Europa y Latinoamérica, comunicó la decisión tras una advertencia recibida desde el ámbito profesional de la nutrición infantil.

La medida afecta a supermercados y farmacias, puntos clave de distribución de fórmulas infantiles, y vuelve a poner el foco sobre los mecanismos de prevención en la cadena alimentaria.

Según la información facilitada por la empresa y confirmada por fuentes oficiales, la retirada se produce de forma preventiva y coordinada con las autoridades.

Desde Lactalis subrayan que, por ahora, no existen reportes de daños asociados al consumo, aunque reconocen la inquietud que este tipo de anuncios genera entre los padres.

Alerta sanitaria grave: una marca de leche intoxicó a decenas de niños y hay más pacientes en peligro. Imagen: archivo.

Qué productos retira Lactalis y por qué se activó la alerta

Lactalis anunció la retirada de seis lotes de leche infantil de la marca Pico en un total de dieciocho países, incluida España y varios de Latinoamérica. Los productos fueron apartados del mercado tras detectarse una posible presencia de cereulida, una toxina bacteriana que puede provocar trastornos gastrointestinales.

De acuerdo con el comunicado oficial, los lotes afectados fueron retirados de supermercados y farmacias como medida de precaución. La empresa explicó que la alerta se activó tras un aviso de la asociación francesa de profesionales de la nutrición infantil, que trasladó su preocupación a las autoridades sanitarias.

“Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños”, señaló Lactalis, que buscó transmitir tranquilidad al remarcar que “hasta el momento, las autoridades francesas no han recibido ninguna queja ni informe relacionado con el consumo de estos productos”.

Qué es la cereulida y qué riesgos implica para la salud infantil

La cereulida es una toxina producida por ciertas bacterias que puede causar problemas intestinales como diarrea y vómitos. Su posible presencia en leche infantil explica la rápida activación de protocolos de retirada, dado que se trata de alimentos destinados a una población especialmente vulnerable.

Expertos en seguridad alimentaria subrayan que la detección temprana y la retirada preventiva son herramientas clave para evitar riesgos mayores. En este caso, la decisión de Lactalis se enmarca en un sistema de control que prioriza la precaución ante cualquier indicio de contaminación.

La compañía insistió en que no se han registrado efectos adversos vinculados a los lotes retirados , un dato que, aunque no elimina la preocupación, aporta un elemento de calma en un escenario sensible.

¿De qué países se retiro la leche Lactalis por riesgo de diarrea y vomitos?