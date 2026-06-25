Este atractivo pueblo a 1 hora de Valencia se encuentra oculto en medio de la montaña y tiene piscinas naturales. (Fuente: Wikipedia).

Ubicada a orillas del río Turia, en la comarca de Los Serranos, se halla Chulilla, un encantador pueblo montañés que se eleva a 320 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Esta pintoresca villa de España, caracterizada por sus casas blancas, se asienta en la cima de un peñón, rodeada de un entorno natural privilegiado que se ve realzado por las ruinas de un antiguo castillo musulmán.

Visitar Chulilla es una experiencia que evoca un viaje en el tiempo. Sus angostas y empinadas callejuelas de estilo medieval, junto con las rutas de senderismo que conducen a un auténtico paraíso de aguas termales, constituyen la invitación perfecta para disfrutar de unos días de tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Este atractivo pueblo a 1 hora de Valencia se encuentra oculto en medio de la montaña y tiene piscinas naturales (foto: Pexels).

Atracciones imperdibles de Chulilla: qué visitar

La joya de esta localidad es, sin dudas, su castillo. Esta fortaleza de origen musulmán desempeñó un papel defensivo durante la época medieval y posteriormente fue transformada en una prisión eclesiástica. En la actualidad, se erige como un recinto amurallado de 250 metros que se extiende a lo largo de la ladera del monte.

Dentro del patrimonio monumental e histórico de Chulilla, también podrás descubrir construcciones del siglo XVII, como la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, edificada sobre una antigua mezquita musulmana y la ermita de San Josepe, un pequeño templo que data de 1662.

Este atractivo pueblo a 1 hora de Valencia se encuentra oculto en medio de la montaña y tiene piscinas naturales (foto: Pexels).

Rutas de senderismo imprescindibles

Chulilla se caracteriza por ofrecer diversas actividades de turismo activo. Las piscinas naturales, como el Charco Azul, en donde se puede disfrutar de un baño en las aguas del río Turia, así como la ruta de los Pantaneros y la ruta de los Puentes Colgantes, son solo algunas de las opciones más visitadas.

Cualquiera de estas rutas puede realizarse en cualquier época del año. Además, “si se decide realizar la ruta con niños, es esencial tomar precauciones en los 50 primeros metros, dado que son los más complicados”, advierten.

Todas estas rutas tienen su inicio en el mismo pueblo y, tal como recomiendan desde el Portal Oficial de Turismo, resulta muy recomendable visitar la oficina de turismo de Chulilla para obtener toda la información pertinente antes de comenzar las exploraciones.

En lo que respecta a la ruta de los Pantaneros, esta comienza al lado del albergue El Altico y consiste en un recorrido de 5 kilómetros que bordea el filo de la hoz y cruza el cañón de un lado a otro mediante los célebres puentes colgantes, que se encuentran a más de 15 metros de altura.

Cómo llegar a Chulilla desde Valencia: la mejor ruta

Chulilla se localiza a 37 kilómetros de Valencia y a 100 kilómetros de Castellón. La ruta más adecuada para acceder a este destino es mediante la CV-35, que conecta Valencia con Ademuz, seguida de la CV-395, que une Requena con Segorbe.

Además, Chulilla es conocido por su impresionante naturaleza y su arquitectura. Entre los atractivos de la zona, se pueden destacar: