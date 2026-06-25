Los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) cuentan este jueves 25 de junio con una amplia diferencia entre las horas más económicas y las más costosas del día. El precio medio de la electricidad se sitúa en 0,1464 euros por kilovatio hora (kWh), con una marcada caída durante la tarde y un fuerte repunte durante la noche.

Según el desglose horario, la hora más barata se registrará entre las 15:00 y las 16:00, con un precio de 0,0686 €/kWh. En contraste, la franja más cara llegará entre las 21:00 y las 22:00, cuando el coste alcanzará los 0,2710 €/kWh. La diferencia entre ambos momentos supera el 295%, un dato que refleja la importancia de planificar el consumo eléctrico para reducir el impacto en la factura.

¿Por qué cambia el precio de la luz a lo largo del día?

Las variaciones del PVPC responden principalmente al funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, donde el precio de la energía se determina hora a hora en función de la oferta y la demanda existente en cada momento.

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Uno de los factores más relevantes es la demanda eléctrica. Cuando hogares, comercios e industrias incrementan el consumo de forma simultánea, los precios tienden a subir. Este fenómeno suele producirse durante las primeras horas de la mañana y, especialmente, al finalizar la jornada, cuando millones de usuarios regresan a sus viviendas y utilizan electrodomésticos, iluminación o sistemas de climatización.

También influye la disponibilidad de generación eléctrica. Cuando existe una elevada producción procedente de fuentes renovables o de tecnologías con menores costes operativos, los precios suelen moderarse. En cambio, cuando el sistema necesita recurrir a fuentes más costosas para cubrir la demanda, el valor de la energía aumenta.

¿Qué explican las horas más baratas y más caras de este jueves?

La curva de precios de hoy muestra un mínimo muy marcado entre las 14:00 y las 17:00 horas. Durante ese período, los valores oscilan entre los 0,0686 y los 0,0859 €/kWh, muy por debajo de la media diaria.

Este comportamiento coincide con un momento de menor presión de demanda y una mayor disponibilidad de generación a bajo coste.

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Por el contrario, el tramo comprendido entre las 20:00 y las 22:00 concentra los precios más elevados de la jornada. El máximo se alcanza entre las 21:00 y las 22:00 horas con 0,2710 €/kWh, seguido por los 0,2398 €/kWh registrados entre las 20:00 y las 21:00. Se trata de un patrón habitual en el sistema eléctrico español, ya que coincide con uno de los momentos de mayor consumo doméstico.

Para quienes disponen de cierta flexibilidad en sus hábitos, trasladar el uso de electrodomésticos como la lavadora, el lavavajillas o la carga de dispositivos electrónicos a las horas centrales de la tarde puede representar un ahorro significativo.

Del mismo modo, evitar en la medida de lo posible el consumo intensivo entre las 20:00 y las 22:00 horas suele contribuir a reducir el coste final de la factura eléctrica.