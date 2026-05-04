Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Hoy evita iniciar discusiones innecesarias por temas que no son esenciales ni para ti ni para tu pareja. Es verdad que a veces idealizas la relación y te dejas llevar demasiado por lo sentimental, dejando de lado lo práctico; eso es algo que ahora conviene revisar. Es momento de poner los pies en la tierra. Virgo, en el trabajo evita provocar conflictos por asuntos que no son prioritarios. Mantén los pies en la tierra y enfócate en lo esencial. No idealices proyectos ni expectativas: hoy conviene ser práctico. Con calma y realismo, avanzarás sin fricciones. Hoy, Virgo, el amor se aclara con gestos simples: una charla honesta fortalece el vínculo. Si estás soltero, un encuentro tranquilo podría sorprenderte. Eres muy compatible con Tauro: su estabilidad y paciencia armonizan con tu orden y realismo. Juntos construyen confianza paso a paso. Virgo es analítico, práctico y meticuloso; valora el orden y los detalles. Es servicial y leal, aunque a veces crítico; su modestia y disciplina lo vuelven confiable. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Virgo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Evita conflictos que no son vitales; respira y deja pasar. Mira tu relación con realismo y cuestiona idealizaciones. Pon los pies en la tierra: prioriza lo práctico y marca límites claros.