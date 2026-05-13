Este miércoles 13 de mayo, los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. No te sentirás de buen humor todo el tiempo; de hecho, es posible que en algún momento del día te enojes. Aun así, recuerda que la otra persona no es responsable de tus cambios de ánimo, así que procura, en la medida de lo posible, no herirla. Tauro, en el trabajo podrías sentirte irritable y poco satisfecho con algunos resultados. Evita reaccionar impulsivamente si algo no sale como esperas. Recuerda que tus compañeros no son responsables de tu ánimo. Respira, toma un breve descanso y comunica con calma para no herir a nadie. Hoy, Tauro, el amor fluye si muestras paciencia y calidez; un gesto simple puede abrir una puerta. Evita la prisa y verás respuestas claras. Tu mejor compatibilidad hoy es con Virgo, cuyo enfoque práctico y estable armoniza con tu ritmo; juntos crean seguridad y confianza. Tauro es práctico, paciente y constante; valora la estabilidad y el confort. Su determinación le permite alcanzar metas con pasos firmes y realistas. Puede ser terco y posesivo, pero también leal y afectuoso con quienes ama. Disfruta de los placeres sensoriales y aprecia la belleza y la seguridad. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Cuando sientas enfado, respira hondo y toma distancia un momento. Habla con claridad y amabilidad para no descargar en quien te rodea. Regálate algo que te ancle al cuerpo —un paseo breve, música suave o un té— y vuelve a tus tareas con calma.