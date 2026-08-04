Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que depara a tu signo hoy, martes 4 de agosto? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Libra este martes

Hoy notarás el paso de los años, pero no permitas que el tedio te domine: toma medidas. Primero, fortalece tu vida interior. Luego, mejora y depura tus hábitos. Dormir bien te conviene; de ello depende tu bienestar a lo largo del día.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

Libra, en el trabajo sentirás cierto cansancio, pero evita el hastío tomando la iniciativa en tareas claras.

Cuida tus hábitos y nutre tu mente; con buen descanso, rendirás y cerrarás pendientes con calma.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este martes 4 de agosto?

Libra, hoy el amor se suaviza: una charla honesta disipa dudas y tu encanto atrae respuestas tiernas. Cuida el equilibrio y no fuerces; la chispa llega sola.

Eres especialmente compatible con Géminis, cuya curiosidad y humor combinan con tu diplomacia, facilitando química inmediata y diálogo fluido.

¿Cómo es la personalidad de los Libra?

Libra busca el equilibrio y la armonía, con un fuerte sentido de justicia y gran diplomacia. Encantador y sociable, le gusta crear vínculos y ambientes agradables.

Sin embargo, puede ser indeciso y tardar en elegir por querer complacer a todos. Valora la belleza y la cooperación y prefiere el diálogo antes que el conflicto.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Como Libra, busca tu centro con unos minutos de meditación o lectura que te nutra por dentro. Revisa tus rutinas y apuesta por hábitos sanos hoy: muévete un poco, hidrátate y come ligero para mantener la calma. Cuida tu descanso priorizando pausas durante el día y una noche de sueño reparador para sostener tu bienestar.