Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con sucesos únicos e inesperados. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo hoy, lunes 4 de mayo? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Te toparás con algo nuevo que te llenará de energía, probablemente un proyecto o una idea que alguien te proponga y a la que dirás que sí. Tu entusiasmo será arrollador y te pondrás a trabajar de inmediato, sin perder un segundo. Hoy en el trabajo, Géminis, alguien te acercará una idea o proyecto nuevo que te llenará de energía. Le cogerás la palabra al instante. Tu entusiasmo será desbordante y te pondrás a trabajar de inmediato. Avanzarás sin perder un minuto. Hoy, Géminis, el amor se activa con palabras sinceras y curiosidad. Un mensaje ligero puede abrir una conexión especial. Eres muy compatible con Libra: comparte tu aire, entiende tu ingenio y aporta equilibrio. Juntos, la charla fluye y la chispa se mantiene. Géminis es curioso, comunicativo y adaptable; siempre busca nuevas ideas y experiencias. Su mente ágil le permite conectar con todo tipo de personas. Puede mostrarse cambiante e inquieto, pues detesta la rutina. Aprecia la libertad, el ingenio y las conversaciones que le estimulan. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Empieza el día eligiendo una acción concreta del nuevo proyecto y ejecútala en la primera hora. Usa tu comunicación para alinear objetivos y pedir feedback rápido a quien te propuso la idea. Protege tu energía con bloques de enfoque y pausas breves para no dispersarte.