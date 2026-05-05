Este martes 5 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Reflexiona sobre tu interior, sobre cómo afrontas la vida y cuáles son tus verdaderas expectativas. Evita responsabilizar a otros por lo que te ocurre; está en tus manos retomar las riendas y transformar muchas cosas. No alimentes el resentimiento ni conserves memorias negativas de nadie en tu mente, porque solo terminan por intoxicar tu salud y tu alma. Hoy, en el trabajo, al mirar hacia tu interior y ajustar tu actitud, verás con claridad lo que realmente esperas. Esa honestidad te dará foco para priorizar y resolver pendientes sin dispersarte. No culpes a otros y suelta rencores: al recobrar el control, transformarás tensiones en acuerdos prácticos. Con pasos pequeños pero firmes, destrabarás un asunto clave y ganarás reconocimiento. Hoy, Capricornio, el amor avanza con calma: sé claro y atento; un gesto sincero fortalecerá el vínculo. Eres muy compatible con Tauro: comparten estabilidad y metas; juntos construyen confianza y seguridad. Capricornio es disciplinado, ambicioso y responsable; avanza con paciencia y constancia hacia metas claras, valorando la estructura y la seguridad. Suele ser reservado, realista y leal; confía en el esfuerzo propio y en resultados tangibles, mostrando un liderazgo silencioso pero firme. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Mira hacia tu interior, tu actitud ante la vida y lo que de verdad esperas. No culpes a otros de lo que te pasa, puedes recobrar el control y cambiar muchas cosas. No guardes rencores, ni recuerdos negativos de otras personas en tu mente