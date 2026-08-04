Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo del zodíaco hoy, martes 4 de agosto? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

El horóscopo para Capricornio este martes

Un conflicto familiar que vienes arrastrando desde hace tiempo podría estar a punto de resolverse gracias al cambio de actitud de un pariente que durante años se aferró a una sola perspectiva. Todo saldrá bien, así que puedes quedarte tranquilo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

Capricornio, hoy en el trabajo te sentirás más ligero: la situación familiar empieza a resolverse y recuperarás calma. Con la mente despejada, avanzarás rápido en tareas pendientes.

Esa tranquilidad mejorará tu trato con colegas y facilitará acuerdos. Aprovecha el impulso para cerrar un asunto clave y dejar buena impresión.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este martes 4 de agosto?

Hoy, Capricornio, el amor avanza con calma; una charla sincera aclara dudas y fortalece el vínculo.

Eres especialmente compatible con Tauro, que comparte tu paciencia y realismo, brindando apoyo estable y afecto constante.

La predicción de los astros para Géminis (foto: Pexels).

¿Cómo son las personas de Capricornio?

Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente. Valora la estabilidad, el esfuerzo constante y las metas a largo plazo.

Puede parecer serio y reservado, pero es leal y confiable. Afronta los retos con realismo y perseverancia, sin perder su sentido del deber.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso.

Consejos de hoy para Capricornio

Mantén la calma y confía en el cambio. Escucha con empatía y evita reabrir viejas heridas. Agradece los avances y ofrece apoyo con límites claros.