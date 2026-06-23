Hoy martes 23 de junio los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo ( Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ) están bajo la influencia de los astros.

A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

El horóscopo para Virgo este martes

Hoy alguien querrá pedirte perdón por algo del pasado que te hizo mucho daño y del que todavía conservas un recuerdo amargo y, seamos honestos, cierto resentimiento. Procura ser lo más generoso posible con esa persona e intenta perdonarla; te hará sentir mucho mejor.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

Virgo: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

Virgo, en el trabajo hoy alguien te pedirá disculpas por un hecho pasado que aún te pesa. Si respondes con generosidad, soltarás ese rencor y recuperarás tu calma.

Al perdonar te sentirás mejor y rendirás más. Se abrirán puentes con esa persona y el ambiente laboral fluirá.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo este martes 23 de junio?

Hoy, Virgo, el amor se aclara: una charla honesta resolverá malentendidos. Mantén la calma y demuestra cariño sin exigir perfección.

Eres muy compatible con Tauro; comparten estabilidad y valores. Juntos, un plan simple brillará.

¿Cómo es la personalidad de los Virgo?

Virgo es analítico, práctico y meticuloso; busca el orden y la eficiencia en todo. Su sentido del deber lo vuelve confiable y constante.

Puede ser perfeccionista y crítico, sobre todo consigo mismo, pero siempre procura mejorar. Es reservado, servicial y comunica con precisión.

Si eres Virgo , no dejes pasar la oportunidad de seguir nuestras actualizaciones: leer las noticias cada día te permitirá entender mejor las señales, prepararte para lo que viene y mantener el pulso de tu futuro; vuelve mañana y cada mañana para no perderte nada.

Consejos de hoy para Virgo

Escucha con calma desde tu sentido práctico, sin aferrarte a los detalles que duelen. Reconoce lo que sentiste y suelta el rencor: perdonar te dará ligereza. Acepta las disculpas si te nace y fija límites claros para cuidar tu paz.