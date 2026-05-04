Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo del zodíaco hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Últimamente estás reflexionando sobre los cambios que han tenido lugar en tu vida y te sentirás satisfecho con ellos, porque te han ayudado a avanzar. Ahora es momento de consolidar esos cambios, especialmente en el ámbito sentimental. La relación progresa y en ella te sientes muy pleno emocionalmente. Sagitario, en el trabajo tu claridad sobre los cambios recientes te ayudará a consolidarlos con calma. Te enfocarás en lo esencial y tomarás decisiones prácticas sin prisas. Tu plenitud emocional te hará más paciente y colaborativo, elevando el ánimo del equipo. Hoy podrás cerrar un pendiente o encauzar un proyecto con confianza. Hoy, Sagitario, el amor favorece la claridad: una charla breve y honesta abrirá puertas. Evita las prisas; un gesto sincero dirá todo por ti. Tu mejor compatibilidad hoy es con Aries: comparten fuego, aventura y franqueza, por eso la química surge rápido y el apoyo mutuo se siente natural. Sagitario destaca por su optimismo, espíritu aventurero y amor por la libertad. La curiosidad impulsa a este signo a explorar ideas nuevas y lugares lejanos. Se expresa con franqueza, a veces de forma brusca. Mantiene una visión filosófica y confía en la buena fortuna para abrir caminos. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Agradece tus avances y fija una pequeña rutina para sostenerlos hoy. Nutre tu relación: comunica con claridad y muestra afecto. Modera tu ímpetu sagitariano eligiendo un solo objetivo y cumpliéndolo con calma.