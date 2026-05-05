Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, martes 5 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Es probable que alguien allegado no se porte bien contigo y eso te afecte mucho. Procura ser imparcial y tratar de comprender las razones de su comportamiento inusual, ya que por lo general no actúa de ese modo. Puede que esté atravesando un momento difícil. Hoy, en el trabajo, podrías sentirte dolido por la actitud inesperada de alguien cercano. Sé objetivo antes de responder. Esa persona puede estar pasando un mal momento y no suele actuar así. Tu diplomacia de Libra ayudará a aclarar el malentendido. Hoy, Libra, tu encanto se intensifica: en el amor habrá coqueteo fácil y acuerdos rápidos. Si tienes pareja, una conversación serena aclarará malentendidos. Eres especialmente compatible con Géminis por su curiosidad y diálogo fluido. Juntos mantienen el balance y la chispa sin esfuerzo. Libra es sociable, diplomático y busca el equilibrio. Valora la armonía y evita los conflictos, apreciando la belleza y el arte. Puede ser indeciso al sopesar opciones, pero es justo y empático. Su encanto natural facilita conexiones y ambientes agradables. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Como Libra, prioriza la armonía respirando hondo y posponiendo respuestas en caliente. Mira la situación con distancia y empatía para entender qué está viviendo la otra persona. Protege tu paz: marca límites claros y busca apoyo en alguien de confianza.