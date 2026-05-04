Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que aguarda a tu signo del zodíaco hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Ahora es una oportunidad ideal para ampliar tus conocimientos en cualquier área. No te cierres a los avances tecnológicos ni a los cambios en el trabajo, porque serán menos complejos de lo que imaginas al principio. Consulta a profesionales y confía en su criterio. Hoy en el trabajo encontrarás un momento ideal para aprender y adoptar nuevas herramientas. Los cambios que aparezcan serán más fáciles de lo que crees al principio. Pide consejo a profesionales y confía en su criterio. Con su apoyo, avanzarás con seguridad y notarás progresos rápidos. Hoy, Leo, tu carisma atrae confesiones y encuentros; si respondes con calidez, el amor avanza. Compatibles especialmente con Aries: su fuego e iniciativa armonizan con tu brillo, elevando pasión y confianza. Leo destaca por su carisma, seguridad y liderazgo natural; le gusta brillar y motivar a los demás. Es creativo, apasionado y generoso, con un corazón cálido que irradia entusiasmo. También puede ser orgulloso y necesitar reconocimiento, pero su lealtad es firme con quienes ama. Cuando canaliza su energía con humildad, inspira, protege y deja huellas positivas. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Ábrete a aprender algo nuevo en tecnología con curiosidad. Acepta los cambios laborales como una oportunidad y da el primer paso con confianza leonina. Pide consejo a profesionales y confía en su guía.