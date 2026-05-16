Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo del zodíaco hoy, sábado 16 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. Seguirán las demandas emocionales y sentirás que tienes que elegir a cada momento con quién estar. No permitas que se aprovechen de ti; concéntrate en disfrutar de la compañía de quienes te rodean y evita las discusiones. En el trabajo, las cosas empezarán a encaminarse de forma favorable. Géminis: en el trabajo podrían cruzarse reclamos ajenos; pon límites, evita discusiones y enfócate en el buen trato. A pesar del ruido emocional, hoy tu labor toma un rumbo favorable: se notan avances y llega apoyo. Hoy, Géminis, el amor se siente ágil: una charla inesperada podría encender la chispa. Sé claro y evita prisas para que todo fluya. Eres muy compatible con Libra: comparte tu elemento aire y equilibra tu ritmo curioso. Juntos, la conexión mental se vuelve romance. Géminis es curioso, ingenioso y muy comunicativo; disfruta aprender y compartir ideas constantemente. A veces puede mostrarse cambiante e inquieto, pero su versatilidad y adaptabilidad le ayudan a brillar en entornos dinámicos. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Pon límites claros y no te dejes usar. Disfruta de la gente sin sentirte obligado a elegir con quién estar. Evita discusiones y enfoca tu energía en el trabajo, que hoy avanza a tu favor.