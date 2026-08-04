Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, martes 4 de agosto? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

La predicción del horóscopo para Escorpio este martes

Hoy hay luna nueva en este signo. Mirarás la vida con gran optimismo, lo que puede impulsarte y ayudarte a materializar algunos sueños. Un choque emocional entre tú y tu pareja podría generar tensiones en el ámbito familiar. Es preferible que delegues los temas financieros, ya que tu juicio en ese terreno no será el más certero.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este martes?

Con la Luna nueva en tu signo, en el trabajo tendrás una visión clara y optimista que te impulsa a dar pasos concretos hacia metas importantes. Es un buen día para iniciar algo que acerque esos sueños a la realidad.

Sin embargo, un conflicto emocional con la pareja podría distraerte y tensar tu ánimo, afectando tu enfoque laboral. Pon límites y comunica con calma para mantener tu rendimiento.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este martes 4 de agosto?

Hoy Escorpio irradia magnetismo en el amor; una charla sincera reaviva la chispa. Si hay pareja, un detalle tierno afianza la confianza.

La mayor compatibilidad es con Cáncer, por su intuición y lealtad. Juntos unen profundidad y cuidado, creando un lazo seguro.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso y apasionado, con una voluntad férrea y una lealtad inquebrantable. Protege lo que ama y no teme enfrentar verdades profundas.

También es intuitivo y misterioso, capaz de transformarse tras cada desafío. Su sensibilidad oculta le da fuerza para llegar al fondo de todo.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Escorpio

Aprovecha tu claridad de hoy para dar un paso concreto hacia un sueño. Maneja con calma cualquier fricción con tu pareja y evita llevarla al ámbito familiar. Delega las decisiones económicas importantes en alguien de confianza por hoy.