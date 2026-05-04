Este lunes 4 de mayo, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te el destino depara hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Habrá sorpresas en el plano afectivo cuando menos lo esperes, fortaleciendo algunos lazos firmes. Si se presenta la ocasión, no dejes pasar un viaje corto pero emocionante; te ayudará a despejarte de las preocupaciones actuales. En el ámbito laboral, el panorama no es favorable porque un superior está empeñado en demostrar que no eres apto para el puesto. Escorpio, hoy en el trabajo una muestra de apoyo inesperada fortalecerá vínculos con colegas y facilitará acuerdos clave. Deja que esa sintonía te ayude a concretar objetivos pendientes. Si puedes hacer un desplazamiento breve, te despejará y volverás con más enfoque y energía. Ese cambio de aire te permitirá cerrar asuntos con solvencia. Hoy, Escorpio irradiará magnetismo; una charla honesta puede sanar heridas y acercarte a quien te interesa. Compatibilidad alta con Cáncer, que comprende tu intensidad y ofrece contención emocional, creando un vínculo leal y apasionado. Escorpio es intenso y magnético: siente profundo, observa en silencio y actúa con determinación. Su lealtad es firme y su voluntad, inquebrantable. También es intuitivo y protector, pero puede volverse celoso o reservado. Busca la verdad, la transformación y conexiones auténticas. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Escorpio, ábrete a las sorpresas afectivas y consolida vínculos auténticos. Regálate una escapada breve para despejarte y recargar energía. En el trabajo, mantén la calma, respalda tu valía con hechos y evita provocaciones del superior.