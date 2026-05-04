Este lunes 4 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te aguarda hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Hoy, si pides su apoyo, tu familia hará todo lo posible por echarte una mano. Tal vez sea algo relacionado con los hijos o una tarea para la que no te alcanza el tiempo y lo asumirán con gusto por ti. Sé agradecido: exprésalo en voz alta o demuéstralo con un pequeño detalle. En el trabajo, Capricornio avanzará con firmeza porque la familia aliviará cargas externas si lo pides. Con menos pendientes personales, podrás concentrarte y cerrar tareas clave sin distracciones. Aprovecha ese apoyo para priorizar lo esencial; tu eficiencia se notará. Agradece a los tuyos: su respaldo elevará tu ánimo y te dará un plus de motivación. Hoy, Capricornio, el amor avanza con calma: sé claro y atento; un gesto sincero fortalecerá el vínculo. Eres muy compatible con Tauro: comparten estabilidad y metas; juntos construyen confianza y seguridad. Capricornio es disciplinado, ambicioso y responsable; avanza con paciencia y constancia hacia metas claras, valorando la estructura y la seguridad. Suele ser reservado, realista y leal; confía en el esfuerzo propio y en resultados tangibles, mostrando un liderazgo silencioso pero firme. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tu familia y pídeles apoyo en lo que hoy te supere; delega sin culpa. Si surge algo con los hijos o con tareas atrasadas, prioriza y reparte responsabilidades para ganar tiempo. Demuestra tu gratitud con palabras claras o un pequeño detalle, manteniendo una actitud serena y práctica.