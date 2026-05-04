Hoy lunes 4 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. No permitas que el miedo dirija tus decisiones, ni siquiera las que parezcan menores. Tenlo presente hoy: alguien intentará hacerte dudar y te tocará asumir el control de la situación, manteniéndote firme y sin ceder ante quienes no se atreven a actuar con valentía. Hoy, Cáncer, tu trabajo fluirá cuando no permitas que el miedo marque tus decisiones. Alguien intentará sembrar dudas, pero tu intuición te guiará. Toma el mando con serenidad y decisión. Si actúas con valentía, avanzarás y ganarás respeto en el equipo. Hoy, en el amor, Cáncer sentirá calma y ternura: una charla sincera puede acercar corazones. La compatibilidad más favorable es con Piscis, cuya sensibilidad armoniza contigo y favorece una conexión profunda. Cáncer es sensible, empático y protector, con gran intuición emocional. Valora el hogar, la seguridad y los vínculos profundos. A veces se muestra reservado o cambiante, pero es leal y cuidador con quienes ama. Su creatividad y memoria guían sus decisiones. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Cáncer. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tu intuición y no dejes que el miedo decida por ti. Cuando alguien te haga dudar, respira hondo y toma el mando con serenidad. Atrévete a actuar con firmeza aunque otros no se atrevan.