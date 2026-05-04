Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría saber lo que aguarda a tu signo hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Es probable que hoy te encuentres con alguien que trae para ti un mensaje entre líneas. Presta atención a lo que te diga, aunque al principio te parezca demasiado evidente; si lo haces, poco después de despedirte se te ocurrirá una gran idea. Aries, hoy en el trabajo te cruzarás con alguien cuyo comentario esconde más de lo que parece. Escúchalo, aunque suene obvio. Poco después te llegará una gran idea para un proyecto o mejora. Si actúas rápido, destacarás y abrirás una puerta importante. Hoy, Aries, tu magnetismo brilla en el amor; una charla sincera puede acercarte mucho a alguien especial. Si tienes pareja, un detalle espontáneo refuerza el vínculo. Compatibilidad: Leo. Comparten energía y valentía; se entienden sin rodeos y encienden la chispa con facilidad. Aries es enérgico y valiente, con fuerte iniciativa y espíritu pionero. Le gusta liderar, actuar con decisión y decir las cosas de forma directa. Puede ser impaciente y competitivo, se aburre con la rutina y busca retos constantes. Su pasión y franqueza inspiran, aunque a veces peca de impulsivo. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Aries. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Aries, escucha con atención a quien te hable hoy, aunque parezca obvio. Mantén la mente abierta y frena la impulsividad para captar el mensaje. Después, tómate un respiro y anota lo que surja: la gran idea llegará.