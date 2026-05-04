Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo del zodíaco hoy, lunes 4 de mayo? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional. A grandes rasgos, todo va por buen camino. Mantén claridad sobre tu situación actual y evita las quejas. Aprecia lo que ya tienes y pronto contarás con más recursos para lanzarte a nuevos emprendimientos o proyectos que harán tu vida aún más plena. Ideas no te van a faltar. En el trabajo, Acuario, hoy todo marcha bien. Sé consciente de tu situación y evita quejas: valorar lo que tienes te dará claridad y foco. Las ideas fluirán y podrás encaminar propuestas que abran puertas. Pronto podrías ver mejores ingresos para impulsar nuevos proyectos que harán tu día más satisfactorio. Hoy, Acuario, el amor fluye con chispa ligera; una charla casual puede encender una conexión sincera. Tu mayor compatibilidad hoy es con Géminis, cuya mente ágil y curiosa armoniza con tu independencia y necesidad de libertad. Acuario es independiente, original y visionario, con mente abierta y vocación humanitaria. Parece distante o impredecible, pero defiende la libertad, la autenticidad y las ideas audaces. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Sé consciente de tu presente y agradece lo que tienes, Acuario. Evita quejarte y enfoca tu energía en planificar cómo usar mejor tu dinero. Anota tus ideas y da hoy un primer paso en el proyecto que más te ilusione.