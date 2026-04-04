En un avance que marca un antes y un después en la búsqueda de fuentes de energía sostenibles, el Reino Unido perforó 5 kilómetros bajo tierra y descubrió una alternativa real al petróleo. Este hallazgo, desarrollado por Geothermal Engineering Limited, representa uno de los proyectos más ambiciosos en materia de energías renovables en Europa y promete revolucionar la producción de electricidad limpia y la obtención de minerales estratégicos. El proyecto se ubica en las cercanías de Redruth, en el condado de Cornualles, al suroeste de Inglaterra. Allí, la empresa ha realizado perforaciones extremas en roca granítica, aprovechando la falla geológica conocida como Porthtowan Fault Zone. Gracias a esta tecnología innovadora, se extrae agua a temperaturas superiores a 190 °C. De esta manera, este fluido geotérmico se impulsa hasta la superficie, donde activa turbinas para generar electricidad sin emisiones contaminantes. Lo más destacado de esta alternativa al petróleo es su estabilidad. A diferencia de otras energías renovables que dependen del viento o la radiación solar, este sistema produce electricidad las 24 horas del día de forma constante. El proceso es sencillo pero altamente eficiente: el agua caliente genera energía y, una vez utilizada, se enfría hasta unos 50 °C. En esta segunda fase, se inicia la recuperación de minerales estratégicos, como el litio, esencial para las baterías de los vehículos eléctricos. Hasta el momento, la planta ya suministra electricidad a 10.000 hogares. Además, se espera que en el futuro pueda producir litio suficiente para abastecer miles de vehículos eléctricos al año. Este doble beneficio —energía limpia y extracción de litio— posiciona a la energía geotérmica como una solución integral frente a la dependencia de los combustibles fósiles. En un contexto donde el precio del petróleo ha vuelto a subir (con el barril de Brent superando los 105 dólares y el West Texas Intermediate por encima de los 104 dólares), este descubrimiento cobra aún más relevancia. La tecnología de Geothermal Engineering Limited no solo reduce la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas, sino que ofrece una vía sostenible y autónoma para la transición energética.