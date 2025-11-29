Alzheimer: lo primero que una persona debe hacer para mantener la memoria y retrasar el deterioro

Mantener la memoria en buen estado no es solo un consejo útil para los adultos mayores, sino una necesidad urgente ante el avance del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. Y, aunque no existe una cura definitiva, los expertos coinciden en que ciertas actividades pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo antes de que aparezcan los primeros síntomas.

La Asociación del Alzheimer, organización líder en investigación y apoyo sobre esta patología, advirtió lo primero que suelen olvidar los pacientes. A este síntoma se le suman otros nueve que progresan con el tiempo, desde la desorientación hasta los cambios en el juicio y la personalidad.

La detección temprana es clave, pero más importante aún es la prevención. En España se estima que unas 800.000 padecen Alzheimer y que cada año se suman 40.000 casos nuevos, según la Sociedad Española de Neurología.

En ese sentido, investigadores de Harvard y otros estudios científicos recientes coinciden en una recomendación clara: adoptar desde temprano hábitos que fortalezcan la memoria para marcar la diferencia en la calidad de vida de los adultos mayores, especialmente en los mayores de 60 años.

Alzheimer: lo primero que una persona debe hacer para mantener la memoria en forma antes de padecer la enfermedad. Fuente: Archivo

¿Cuál es el primer recuerdo que se pierde con el Alzheimer?

Según el informe de la Asociación del Alzheimer, con sede en Chicago, el primer signo de alarma es el olvido de eventos recientes. “Los pacientes olvidan primero la información recién aprendida”, explicaron. Este síntoma también suele estar acompañado de una dependencia creciente de ayudas como notas, recordatorios electrónicos o familiares que asistan en tareas cotidianas.

La organización también detalló que es común que se olviden fechas importantes, se repita la misma información varias veces y que la persona tenga dificultades para realizar actividades que antes hacía sin problemas.

Las 10 señales tempranas del Alzheimer que no deben ignorarse

Pérdida de memoria reciente Problemas para resolver situaciones o seguir planes Dificultades para realizar tareas cotidianas Desorientación temporal o espacial Problemas de visión y comprensión de imágenes Dificultades con el lenguaje Colocar objetos fuera de lugar y no recordar dónde están Juicio deteriorado Pérdida de iniciativa Cambios en el humor y la personalidad

Estas señales no solo afectan la vida diaria , sino que también pueden ser señales de que el cerebro está comenzando a fallar. Por eso, actuar antes de que aparezcan es fundamental.

Sudoku y caminatas: dos aliados inesperados para la memoria

Un estudio publicado en 2020 titulado Role of prefrontal cortex during Sudoku task demostró que resolver sudokus activa la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones y la resolución de problemas. Esta actividad requiere concentración, lógica y memoria, lo que convierte al sudoku en una herramienta ideal para ejercitar el cerebro.

Por otro lado, un equipo de científicos de Harvard comprobó que caminar regularmente también tiene un impacto directo en la salud cognitiva. Caminar al aire libre, a paso moderado, mejora la circulación de oxígeno al cerebro, reduce el estrés -factor clave en el deterioro cognitivo- y fortalece las conexiones neuronales.

“Fijarse un objetivo de caminar 150 minutos por semana, como si fuera un medicamento con receta, puede hacer una gran diferencia”, aconsejó el doctor Scott McGinnis, profesor adjunto de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard.

¿Qué otras actividades ayudan a prevenir el Alzheimer?

Además del sudoku y las caminatas, los especialistas recomiendan sumar a la rutina diaria:

Leer libros o artículos de interés

Resolver crucigramas

Aprender nuevas habilidades o idiomas

Mantener una vida social activa

Dormir al menos 7 horas por noche

Seguir una dieta equilibrada (como la mediterránea)

Estas acciones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también construyen una “reserva cognitiva” que puede retrasar el inicio del Alzheimer o mitigar sus efectos.