En las profundidades del golfo de Nápoles, un hallazgo extraordinario está reescribiendo lo que sabemos sobre los ecosistemas marinos del Mediterráneo. Científicos italianos descubrieron un extenso arrecife de coral blanco en el cañón Dohrn, un profundo valle submarino frente a la costa napolitana, a más de 500 metros de profundidad. Este ecosistema oculto, comparado con las “selvas tropicales del mar”, representa un santuario de biodiversidad sin precedentes en estas aguas. El arrecife, revelado durante la expedición Demetra a bordo del buque de investigación Gaia Blu del Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR), incluye imponentes estructuras bioconstruidas de más de dos metros de ancho, distribuidas a lo largo de una pared vertical que supera los 80 metros de altura. Formado principalmente por corales duros de aguas profundas, conocidos como “corales blancos” por su apariencia pálida y sin pigmentación, destacan especies como Desmophyllum pertusum (anteriormente Lophelia pertusa) y Madrepora oculata. Junto a ellos se observan corales negros, corales solitarios, esponjas y restos fósiles de antiguos organismos, como ostras de aguas profundas (Neopycnodon zibrowii) y bivalvos, que ofrecen valiosas instantáneas paleoecológicas sobre la historia geológica del cañón. Estos arrecifes de coral de aguas frías son denominados “las selvas tropicales del mar” porque albergan una riqueza biológica excepcional, similar a la de los arrecifes tropicales superficiales, donde un cuarto de las especies marinas del planeta encuentran refugio. En el Mediterráneo, ecosistemas de esta magnitud y complejidad son extremadamente raros, y en las aguas italianas resultan excepcionales: nunca se habían observado bioconstrucciones tan masivas en el cañón Dohrn. El descubrimiento fue posible gracias a un vehículo submarino operado remotamente (ROV), en el marco de proyectos europeos financiados por la Unión Europea, como “Sueño de Vida” y “Compensación”, coordinados por investigadores del CNR-Ismar, la Estación Zoológica Anton Dohrn y universidades como la Politécnica de Las Marcas y Federico II de Nápoles. Giorgio Castellan, líder de la misión, destacó que este hallazgo “nos permitirá comprender mejor el papel ecológico de los hábitats de coral de aguas profundas y su distribución”, especialmente en esfuerzos de conservación y restauración marina. La relevancia científica es inmensa: estos arrecifes actúan como epicentro de biodiversidad, sostienen cadenas alimentarias complejas y protegen costas al amortiguar impactos. Sin embargo, enfrentan amenazas graves por el calentamiento global, la acidificación oceánica y actividades humanas, lo que podría desencadenar pérdidas irreversibles. Por tal motivo, el Cañón Dohrn se coloca como zona protegida bajo la red Natura 2000, convirtiéndose en un sitio piloto para iniciativas europeas de restauración de ecosistemas profundos.