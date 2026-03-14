En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. En el sábado, 14 de marzo de 2026, los ciudadanos de España conmemoran Las Fallas de Valencia, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país. Las Fallas de Valencia se celebran del 14 al 19 de marzo, transformando la ciudad en un vibrante espectáculo de luces y colores. Esta festividad emblemática conmemora la llegada de la primavera y honra a San José, el patrón de los carpinteros. Con raíces en antiguas celebraciones paganas, las Fallas comenzaron como hogueras que simbolizaban la purificación y el renacer de la naturaleza. A lo largo de los años, las Fallas han evolucionado en una celebración única que incluye la creación de monumentos artísticos, conocidos como "fallas", que reflejan la actualidad política y social. Estos impresionantes monumentos son exhibidos en las calles de Valencia antes de ser quemados en la "cremà", un acto que simboliza la renovación y el ciclo de la vida. La festividad no solo atrae a millones de turistas, sino que también fomenta la participación comunitaria y el intercambio cultural. Las actividades culturales, como conciertos y desfiles, junto con la gastronomía local, enriquecen la experiencia de los visitantes y fortalecen los lazos entre los valencianos, celebrando así la diversidad y la riqueza cultural de la ciudad. Para celebrar las Fallas en Valencia, es esencial sumergirse en la vibrante atmósfera de la ciudad. Durante varios días, los visitantes pueden disfrutar de los más de 700 monumentos falleros que adornan las calles, cada uno representando una crítica satírica de la actualidad. Además, se pueden participar en actividades culturales como conciertos, desfiles y mascletàs, que llenan el aire de música y emoción, creando un ambiente festivo único. La culminación de la festividad llega con la "cremà" el 19 de marzo, donde los monumentos son quemados en un espectáculo de fuego y luz. Este acto simboliza la purificación y el renacer de la primavera. Para los valencianos y turistas, las Fallas son una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, fortalecer la convivencia y celebrar la rica cultura de la ciudad, haciendo de esta festividad una experiencia inolvidable.