El auge de los comercios de liquidación ha irrumpido con fuerza en el mercado español, ofreciendo a los consumidores productos a precios notablemente reducidos. En este contexto, los modelos basados en la reventa de devoluciones y excedentes de stock ganan terreno como una alternativa viable a las tiendas tradicionales.

En Torrent, Valencia, ha abierto sus puertas 3New Mode Market, un establecimiento que opera bajo esta lógica. La tienda ofrece descuentos de hasta el 80% en muebles, pequeños electrodomésticos y otros artículos, lo que ha generado interés tanto entre consumidores particulares como revendedores.

Instagram @3newnodemarket

Dónde queda esta tienda que ofrece descuentos de hasta el 80%

Ubicada en Carrer del Mas del Jutge 10, en Torrent, 3New Mode Market ha comenzado su actividad vendiendo artículos procedentes de devoluciones y liquidaciones a precios muy por debajo del valor de mercado. En sus estanterías se encuentran productos como mesas auxiliares, aparadores, sillas, microondas, freidoras de aire, cafeteras, y aspiradoras, todos con descuentos que oscilan entre el 50% y el 80%.

El modelo de negocio se apoya en dos líneas principales: la venta directa de productos individuales y la comercialización de palets completos con artículos variados. Estos palets, compuestos por productos mixtos, se ofrecen por un precio fijo, orientado a compradores al por mayor o interesados en la reventa.

Cuál es el secreto para vender con estos descuentos tan bajos

La estrategia se basa en la adquisición de mercancía que ha sido devuelta por clientes a grandes plataformas como Amazon o que ha quedado fuera del canal de venta habitual por obsolescencia comercial o exceso de inventario.

Según explica Amazon en su página web, estos productos pasan por un proceso de evaluación y, si no pueden ser revendidos como nuevos, se canalizan hacia mercados secundarios o tiendas especializadas en liquidación.

Este mecanismo permite que tiendas como 3New Mode Market accedan a stock a bajo coste, lo que posibilita ofrecer precios significativamente más bajos al consumidor final. Sin embargo, el estado de los productos que se reciben puede variar, recibiendo desde artículos nuevos sin usar hasta productos con defectos menores o embalajes deteriorados. Por este motivo, el comprador debe tener en cuenta las condiciones de cada unidad antes de adquirirla.

Qué deben tener en cuenta los consumidores antes de comprar en este tipo de tiendas

Si bien la posibilidad de acceder a descuentos tan elevados resulta atractiva, conviene considerar algunos factores clave antes de realizar una compra en 3New Mode Market o comercios similares.

Estado del producto : muchos artículos no están precintados o pueden presentar señales de uso. Es recomendable revisar el funcionamiento o estado físico antes de concretar la compra.

Garantía limitada o inexistente : en estos canales de venta no siempre se ofrece garantía, lo que implica asumir un mayor riesgo.

Política de devolución restringida : debido a la naturaleza del producto (liquidación o devolución), las condiciones de cambio pueden ser más estrictas o directamente inexistentes.

Rapidez en la rotación del stock : la alta demanda y la dinámica de descuentos hacen que los productos más atractivos se agoten con rapidez, especialmente durante los primeros días tras la apertura.

Interés de revendedores: la tienda también está orientada a pequeños comerciantes que buscan adquirir productos a bajo coste para reventa, lo que genera una competencia adicional entre compradores.

Cómo se posiciona este modelo dentro del mercado de consumo español

El caso de 3New Mode Market representa una consolidación del modelo de liquidación en el entorno urbano, un formato que hasta ahora estaba más presente en plataformas digitales o mercados mayoristas. Al trasladarlo al consumidor final, se democratiza el acceso a productos que, de otro modo, podrían quedar fuera del presupuesto de muchos hogares.

La creciente sensibilidad del público ante el ahorro, especialmente en el contexto económico actual, genera un entorno favorable para este tipo de iniciativas. En particular, las tiendas físicas permiten al consumidor inspeccionar los artículos directamente, lo que añade un grado de confianza que muchas plataformas online no ofrecen.

Con su propuesta basada en precios agresivos y alta rotación de inventario, 3New Mode Market podría marcar un precedente en otras regiones de España, especialmente si se consolida como un canal eficiente para la distribución de excedentes y devoluciones.