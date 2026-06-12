Emiratos Árabes, Singapur, Malasia y Tailandia tienen restricciones que pueden convertir unas vacaciones en una pesadilla

Viajar al sudeste asiático o al Golfo Pérsico exige mucho más que un pasaporte vigente y reservas de hotel. Medicamentos de uso habitual, vapeadores o determinadas sustancias que son legales en otros países pueden derivar en multas, confiscaciones e incluso procesos penales en algunos destinos turísticos muy populares.

Las autoridades de estos países mantienen normativas estrictas sobre el ingreso y la posesión de ciertos productos. Por ese motivo, organismos oficiales recomiendan revisar la legislación local antes de embarcarse para evitar inconvenientes que pueden arruinar un viaje.

Durante los últimos años, los controles sobre vapeadores, medicamentos sujetos a prescripción y sustancias consideradas controladas se han endurecido en varias jurisdicciones.

Las restricciones alcanzan tanto a residentes como a turistas y, en algunos casos, el desconocimiento de la norma no constituye una excusa válida ante las autoridades.

¿Por qué Singapur y Tailandia son especialmente estrictos con los vapeadores?

Singapur mantiene una de las legislaciones más severas del mundo contra los cigarrillos electrónicos. La posesión, compra y uso de vapeadores está prohibida.

Además, la importación de estos dispositivos constituye una infracción que puede derivar en fuertes sanciones.

La normativa fue reforzada en 2026 mediante la entrada en vigor de la Tobacco and Vaporisers Control Act (TVCA) , que endureció las medidas contra estos productos.

La Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur (HSA) señala que existen sanciones para la posesión, uso, importación y distribución de vapeadores. Asimismo, las autoridades aduaneras advierten que determinados artículos están prohibidos o requieren autorizaciones especiales antes del ingreso al país.

En Tailandia, los cigarrillos electrónicos también enfrentan fuertes restricciones. Las autoridades mantienen prohibiciones sobre la importación de estos dispositivos y han intensificado los controles dirigidos a turistas y visitantes.

Paralelamente, el gobierno endureció las regulaciones sobre el cannabis, que desde junio de 2025 volvió a estar sujeto a controles más estrictos y a limitaciones para su posesión, compra y utilización fuera de los supuestos permitidos por la normativa sanitaria.

¿Qué ocurre con los medicamentos en Emiratos Árabes Unidos y Malasia?

Los Emiratos Árabes Unidos aplican controles rigurosos sobre numerosos medicamentos que contienen sustancias consideradas narcóticas o psicotrópicas.

Diversos fármacos utilizados para tratar trastornos de ansiedad, insomnio o dolor crónico pueden requerir documentación médica específica y autorización previa para su ingreso al país, según las regulaciones sanitarias emiratíes.

Por ese motivo, los viajeros suelen necesitar recetas médicas originales, certificados emitidos por profesionales de la salud y, en algunos casos, permisos previos de las autoridades competentes para transportar determinados medicamentos durante su estancia.

Malasia también mantiene restricciones sobre medicamentos que contienen sustancias controladas. Las autoridades pueden exigir documentación que justifique el tratamiento médico y la necesidad de transportar esos productos.

La legislación malasia contempla controles aduaneros sobre fármacos sujetos a fiscalización y sobre determinados compuestos considerados estupefacientes o psicotrópicos.

Antes de viajar a cualquiera de estos destinos, las autoridades recomiendan consultar las listas oficiales de sustancias permitidas y restringidas, verificar los requisitos documentales y revisar las normas vigentes para evitar que unas vacaciones terminen en una investigación administrativa o penal.