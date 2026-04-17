Las normativas para obtener o renovar la licencia de conducir implican distintos requisitos que el conductor debe tener en cuenta para pasar el trámite. Precisamente, el Gobierno español detalló una serie de restricciones con respecto a las enfermedades que podrían obstaculizar el manejo. Según el Anexo IV del Reglamento General de Conductores, vigente en España, determinadas enfermedades pueden impedir por completo conseguir o prorrogar el permiso de conducción. No se trata de una retirada automática del carnet, pero sí de una prohibición clara cuando las patologías afectan de forma significativa la capacidad de manejar un vehículo de forma segura. Para obtener o renovar la licencia de conducir en España es obligatorio superar un reconocimiento médico psicofísico. Este examen garantiza que el conductor está en condiciones óptimas. El Reglamento General de Conductores establece restricciones precisas: sufrir alguna de estas enfermedades no implica la retirada automática del permiso, pero sí puede bloquear su obtención o renovación si no están controladas o compensadas. La decisión final siempre recae en el criterio médico, priorizando la seguridad vial y la capacidad real del conductor. Los expertos de la empresa Renueva tu carnet, en uno de sus vídeos de YouTube, han detallado la lista completa de enfermedades que impiden conducir o renovar el carnet, de acuerdo al Anexo IV del Reglamento General de Conductores. Las alteraciones sensoriales comprometen gravemente la percepción del entorno y la capacidad de reacción. Entre las patologías que pueden impedir la licencia destacan: Las limitaciones físicas pueden imposibilitar el control seguro del vehículo. Se incluyen: Estas patologías pueden provocar pérdida súbita de consciencia o disminución de la capacidad funcional. Las más restrictivas son: Afectan la resistencia y la atención. Destacan: Las patologías renales avanzadas generan fatiga extrema o alteraciones neurológicas: La falta de oxigenación o la somnolencia excesiva son incompatibles con la conducción segura: Pueden provocar episodios agudos imprevisibles: Afectan directamente el control motor, la atención o la consciencia: Cuando alteran el juicio, el autocontrol o la percepción del riesgo: El consumo activo supone un riesgo directo para la seguridad vial: