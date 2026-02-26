Los “búhos”, los autobuses nocturnos de EMT Madrid, suman desde este lunes una nueva línea, la N-32, que conectará el intercambiador de Avenida de América con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y que servirá como alternativa de transporte para los empleados que realizan turnos nocturnos en las instalaciones aeroportuarias, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. La N-32 entrará en funcionamiento en la noche y tendrá el mismo sistema tarifario del resto de las líneas municipales de EMT Madrid. Operará todos los días de la semana con una frecuencia de 35 minutos de domingo a jueves y de 17-18 minutos los viernes y los sábados. La primera salida desde avenida de América está prevista a las 00.15 horas y la última a las 5.30 horas. En sentido contrario, la primera salida desde Aeropuerto T-4 está programada a las 00.10 horas y la última se producirá a las 5.25 horas. Desde su cabecera en la parada de nueva creación nº 5857 (Avenida de América, 12), la nocturna N32 tomará la A-2 para hacer parada intermedia en Canillejas hasta alcanzar las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto, con paradas en cada terminal, y después proseguir por la Avenida de Logroño, donde efectuará otras tres paradas más antes de continuar circulando hasta su cabecera en la T4. En sentido aeropuerto son un total de siete paradas intermedias mientras que en sentido contrario son ocho. La dotación de autobuses para esta línea será de dos vehículos estándar de GNC en días laborables y cuatro para los viernes y sábados. La EMT pone en marcha el nuevo búho N32 con conexión nocturna diaria entre Avenida de América y todas las terminales del aeropuerto. Madrid suma desde hoy una nueva alternativa de transporte público para moverse de madrugada entre la ciudad y el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La N32 presta servicio todos los días de la semana. Entre domingo y jueves, el intervalo de paso es de 35 minutos, mientras que los viernes y sábados baja hasta los 17-18 minutos, lo que refuerza la oferta nocturna en las noches con más movimiento. En cuanto a horarios, la primera salida desde Avenida de América está prevista a las 00:15 horas y la última a las 05:30. En sentido contrario, desde el Aeropuerto T4, la primera salida es a las 00:10 y la última a las 05:25 horas. La EMT ha confirmado que la N32 utiliza el mismo sistema tarifario que el resto de líneas municipales, por lo que permite viajar con los títulos habituales del autobús urbano y los abonos compatibles con la red municipal. Esto la convierte en una opción a tener en cuenta frente a otros desplazamientos nocturnos al aeropuerto en coche o taxi. EMT Madrid gestiona actualmente un total de 31 líneas nocturnas que enlazan el centro de la ciudad con diferentes barrios de la capital. De la N1 a la N24 conectan la periferia con la plaza neurálgica de Cibeles, mientras que las líneas N25 y N26 parten de su cabecera en Alonso Martínez. Desde esta última remodelación y potenciación de la red de líneas nocturnas en noviembre de 2023 y hasta principios de este mes de febrero se han computado un total de 16.508.663 viajeros a bordo. Actualmente, los búhos madrileños están transportando un promedio de 20.012 usuarios diarios frente a los 15.954 computados antes de noviembre de 2023. Estos cambios han traído consigo una mayor afluencia de viajeros: casi un 30% más que antes de esa fecha.