Una de las disputas más frecuentes en el mercado del alquiler en España aparece cuando surge una avería en la vivienda. La pregunta es siempre la misma: quién paga. No se trata de un detalle menor, porque muchas reparaciones implican gastos relevantes y suelen convertirse en foco de conflicto entre propietarios e inquilinos. La normativa vigente establece un reparto claro de responsabilidades. La Ley de Arrendamientos Urbanos regula qué arreglos debe asumir el arrendador, cuáles corresponden al arrendatario y qué ocurre cuando las obras afectan el uso normal de la vivienda alquilada. El criterio general de la ley es claro. El propietario debe hacerse cargo de las reparaciones necesarias para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad. Así lo establece el artículo 21.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que obliga al arrendador a conservar el inmueble en estado apto para el uso pactado. Eso incluye, por ejemplo, averías que afecten instalaciones básicas o elementos esenciales del inmueble, siempre que no hayan sido provocadas por el inquilino. Además, estas reparaciones no permiten subir el precio del alquiler, ya que forman parte de las obligaciones legales del propietario. La ley también contempla excepciones. Si el deterioro se produce por un uso indebido, una actuación negligente o un daño causado por el arrendatario, la reparación deja de ser responsabilidad del propietario. En esos casos, el coste debe asumirlo el inquilino. A esto se suman las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Son arreglos menores que forman parte del mantenimiento cotidiano del inmueble y que, por norma general, corresponden al arrendatario. La clave está en distinguir entre una avería estructural o funcional y un desgaste normal por el uso diario. El inquilino no solo puede exigir determinadas reparaciones. También tiene deberes. El primero es comunicar de inmediato al propietario cualquier incidencia que requiera una intervención en la vivienda. Si no lo hace y el problema empeora, esa omisión puede tener consecuencias. La normativa también obliga al arrendatario a facilitar la revisión directa del estado del inmueble, ya sea por el propio propietario o por los técnicos que este designe. Esa obligación resulta necesaria para comprobar el alcance del daño y ejecutar las obras que correspondan. Cuando las reparaciones duran más de 20 días, el inquilino tiene derecho a una reducción proporcional del alquiler. Y si las obras hacen imposible seguir habitando la vivienda, la ley prevé medidas adicionales. En ese punto, el reparto de responsabilidades deja de ser una cuestión informal y pasa a tener efectos económicos concretos para ambas partes.