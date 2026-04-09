La negativa de la Seguridad Social a aplicar una prórroga extraordinaria de alquileres en Madrid abre un nuevo frente en la crisis habitacional en España. En este contexto, decenas de familias quedan en una situación de incertidumbre jurídica y social, mientras crecen las críticas hacia la gestión del patrimonio público y la falta de soluciones estructurales. La decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de rechazar la prórroga de dos años a contratos caducados desde 2017 generó un fuerte conflicto con los inquilinos afectados en Madrid. Según el organismo, estos alquileres quedaron extinguidos legalmente y no pueden acogerse al decreto aprobado recientemente. Por su parte, el Sindicato de Inquilinos denunció la medida y acusó al Gobierno de no haber abierto instancias de diálogo. La organización sostiene que no existen impedimentos legales para extender los contratos de manera excepcional, al tiempo que advierte sobre el riesgo de desahucios para varias familias. El Ministerio de Inclusión argumenta que el decreto ley solo alcanza a contratos vigentes bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que excluye a los acuerdos extinguidos en 2017. En esa línea, la TGSS recordó que los contratos firmados originalmente contemplaban su finalización automática tras sucesivas prórrogas. Además, desde el organismo señalan que durante años se mantuvo contacto con los inquilinos para regularizar la situación, incluso con propuestas de compra de las viviendas. Sin embargo, la permanencia de los arrendatarios sin un marco legal vigente consolidó un escenario considerado irregular por la administración. A esto se suma un informe del Tribunal de Cuentas de 2022 que instó a la Seguridad Social a ordenar su patrimonio inmobiliario. El documento remarcó la necesidad de vender activos y corregir situaciones jurídicas que no se ajustan a la normativa vigente en el ámbito público. La negativa a extender los contratos deja a los residentes en una posición frágil frente a posibles procesos de desahucio. Algunos ya enfrentan demandas judiciales, mientras otros temen perder sus viviendas tras años de residencia continuada bajo acuerdos tácitos. El Sindicato de Inquilinos insiste en la necesidad de abrir una negociación colectiva que permita encontrar una salida integral. La propuesta apunta a regularizar los contratos y garantizar estabilidad habitacional mientras se diseñan soluciones de fondo. En paralelo, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Estado como propietario de viviendas y la gestión del alquiler social. La falta de definiciones claras en este ámbito expone tensiones entre legalidad administrativa y derecho a la vivienda, en un escenario que sigue sin respuestas definitivas.