Un equipo de investigadores reevaluó unas huellas fósiles halladas en una zona remota de Columbia Británica y logró reconstruir cómo era un antiguo ecosistema hace unos 88 millones de años.

El hallazgo se produjo en 1988, cuando el investigador Guy Plint detectó rastros de dinosaurios en una formación rocosa ubicada cerca de Tumbler Ridge, en el nordeste de Columbia Británica, Canadá. El difícil acceso al lugar, que requiere un helicóptero, impidió que el sitio recibiera un estudio exhaustivo durante décadas.

En 2022, Plint regresó junto al paleontólogo Charles Helm para analizar, medir y fechar las huellas. El trabajo permitió determinar que se trata de los primeros rastros de dinosaurios del período Coniaciano registrados en Canadá, un descubrimiento que aporta información sobre una etapa de la historia de la Tierra con escasos registros en esa región.

¿Cómo era el antiguo delta donde caminaron los dinosaurios?

El Coniaciano se extendió entre hace aproximadamente 89,8 y 86,5 millones de años, en una época marcada por niveles del mar que llegaron a superar en unos cien metros los actuales. En el oeste de Canadá, las formaciones rocosas correspondientes a ese período suelen presentar evidencias de ambientes marinos.

Sin embargo, el yacimiento de Tumbler Ridge conserva algo diferente: las marcas corresponden a un antiguo delta fluvial. Las huellas más numerosas tienen entre 30 y 50 centímetros de longitud y presentan tres dedos anchos y romos.

Los investigadores atribuyen la mayoría a ornitópodos, aunque también identificaron rastros compatibles con terópodos carnívoros y dinosaurios acorazados.

El terreno fosilizado también conserva raíces y restos de troncos. Estas evidencias permiten reconstruir una llanura con abundante vegetación, donde crecían helechos, coníferas y plantas con flores. La disponibilidad de alimento habría favorecido la presencia de grandes herbívoros y, en consecuencia, de los depredadores que formaban parte de ese ecosistema.

¿Qué revela este descubrimiento sobre los dinosaurios de Canadá?

El conjunto de huellas no permite determinar las especies exactas que pasaron por el lugar. Sin embargo, la diversidad de rastros ofrece una imagen excepcional de la convivencia entre distintos grupos de dinosaurios en un mismo ambiente.

El predominio de los ornitópodos también marca una diferencia con otros yacimientos más antiguos de la región, donde los anquilosaurios aparecen con mayor frecuencia. El registro de Tumbler Ridge permite así ampliar el conocimiento sobre los cambios que atravesaron las comunidades de dinosaurios de Norteamérica durante el Cretácico.

Los investigadores digitalizaron el terreno para conservar y estudiar las evidencias del sitio, que además forma parte de la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO. El descubrimiento permite recuperar una pieza de la historia paleontológica canadiense que permaneció oculta durante millones de años y que recién pudo ser interpretada décadas después de su hallazgo.