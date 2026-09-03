Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT.

La normativa de tráfico en España establece un sistema de puntos que puede llevar a la pérdida de vigencia del permiso de conducir cuando un conductor agota todo el saldo disponible. Las infracciones más graves pueden acelerar la pérdida de puntos y, en determinados casos, dejar al conductor sin autorización para circular.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aplica este mecanismo para sancionar las conductas que representan un mayor riesgo para la seguridad vial. El sistema contempla diferentes cantidades de puntos según la gravedad de cada infracción, por lo que la reiteración de determinadas conductas puede provocar que el saldo llegue a cero.

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¿Cuándo puede un conductor perder el carnet por los puntos?

La pérdida de vigencia del permiso puede producirse cuando el conductor agota todos los puntos asignados. En ese momento, la DGT inicia el procedimiento correspondiente y el titular debe dejar de conducir una vez que la pérdida de vigencia resulta efectiva.

Entre las infracciones que pueden implicar una pérdida importante de puntos aparecen los excesos de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el uso del teléfono móvil al volante y determinadas conductas especialmente peligrosas. La cantidad de puntos que se resta depende de la infracción cometida.

El sistema también contempla que un conductor pueda recuperar parte de su saldo mediante los mecanismos previstos por la normativa, siempre que cumpla los requisitos establecidos. Por eso, no todas las sanciones implican por sí mismas la retirada del permiso.

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¿Qué ocurre cuando se agotan todos los puntos?

Cuando un conductor llega a cero puntos, la pérdida de vigencia del permiso no equivale simplemente a una multa económica. El procedimiento afecta directamente a la autorización para conducir y obliga al titular a cumplir las condiciones establecidas para poder volver a obtenerla.

La medida busca apartar de la circulación a quienes acumulan infracciones hasta agotar el saldo disponible.

La retirada del permiso, por tanto, está vinculada al sistema de puntos y a los procedimientos previstos por la legislación de tráfico.

Además, las propuestas de reforma que buscan endurecer determinadas sanciones pueden modificar en el futuro las consecuencias de algunas conductas especialmente graves. Sin embargo, una propuesta legislativa no debe confundirse con una norma que ya se encuentre en vigor.