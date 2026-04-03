En la costa de Villajoyosa, Alicante, dos buceadores del Club Náutico local descubrieron en 1999 un barco romano del siglo I d.C ., que navegaba durante el mandato del emperador Nerón. El pecio, conocido como Bou Ferrer, fue hallado a escasos 1.000 metros de la costa y conserva en su interior más de 3.000 ánforas y lingotes de plomo. El pecio Bou Ferrer fue objeto de un proyecto de excavación liderado desde 2001 por el Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana. Su excelente estado de conservación permitió estudiar técnicas constructivas del Imperio Romano y analizar el comercio marítimo entre Nápoles, Cádiz y Roma. El hallazgo romano del pecio Bou Ferrer fue resultado de una inmersión rutinaria en 1999 realizada por José Bou y Antoine Ferrer, integrantes del Club Náutico de Villajoyosa. Mientras buscaban restos de barcos pesqueros, su embarcación fue arrastrada por el viento, y el ancla quedó enganchada a una ánfora romana en perfecto estado, a unos 25 metros de profundidad. A lo largo de los años, los estudios arqueológicos confirmaron que la nave se hundió durante el reinado de Nerón. El barco, construido en Nápoles y probablemente salido desde Cádiz, llevaba productos típicos del comercio romano, 3.000 ánforas cargadas con salsa de pescado (garum) y doce lingotes de plomo con la inscripción “Emperador Germánico Augusto”. Su tamaño de 30 metros de eslora lo convierte en el barco romano más grande encontrado en el Mediterráneo occidental hasta la fecha. La intervención del Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana en 2001 dio la protección del yacimiento, tras constatarse el saqueo de algunas piezas. Gracias al buen estado de conservación de la madera, se pudieron analizar las técnicas constructivas de la época y se logró fechar con precisión la embarcación, que permaneció sumergida durante dos milenios a pocos metros de la costa alicantina. El descubrimiento del pecio Bou Ferrer generó un revuelo en el ámbito científico, pero también supuso un antes y un después para Villajoyosa, un municipio hasta entonces poco relacionado con grandes hallazgos arqueológicos. La repercusión del hallazgo activó el interés de instituciones locales y nacionales, promoviendo la valorización del patrimonio subacuático de la Comunidad Valenciana. Además, despertó la curiosidad de investigadores europeos especializados en el periodo romano, que comenzaron a colaborar con el equipo arqueológico para estudiar aspectos logísticos del comercio marítimo de la época. Esta proyección se potenció con la inclusión del pecio en programas educativos, exposiciones itinerantes y producciones audiovisuales. La presencia de lingotes con marcas imperiales y ánforas permitió a expertos de varias universidades reconstruir rutas comerciales y dinámicas económicas del siglo I.