SpaceX construirá una nueva base de operaciones para Starship en Luisiana (Estados Unidos), con una inversión prevista de más de 100.000 millones de dólares (unos 86.200 millones de euros). El proyecto busca ampliar de forma significativa la capacidad de lanzamiento de la compañía fundada por Elon Musk.

La futura instalación estará ubicada en la zona costera de Vermilion Parish, en el sur del estado, y el primer lanzamiento al espacio desde esta base está previsto para 2029. Según SpaceX, el complejo estará preparado para albergar miles de vuelos de Starship cada año, con destinos que incluyen la órbita terrestre, la Luna y Marte.

Starbase Luisiana tendrá capacidad para miles de vuelos de Starship

La compañía anunció que comenzará a construir las instalaciones a partir del próximo año, siguiendo un modelo similar al de Starbase, el complejo que SpaceX ya opera en Texas. La nueva infraestructura se convertirá en una de las principales plataformas de despegue para Starship, el cohete reutilizable desarrollado por la empresa.

“ Starbase Luisiana se construirá para apoyar miles de vuelos de Starship al año con misiones que despegarán hacia la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá ”, informó en su página web la empresa fundada por Elon Musk.

El proyecto pretende acompañar el fuerte crecimiento de la actividad espacial de SpaceX, que actualmente desarrolla operaciones desde California, Florida y Texas. La mayoría de sus lanzamientos están vinculados a la puesta en órbita de satélites para la red global Starlink, aunque la compañía también participa en misiones de la NASA y en operaciones comerciales, militares y científicas.

Fotografía cedida por la compañía espacial SpaceX de una ilustración que muestra las instalaciones previstas. Fuente: SpaceX SpaceX

La Luna gana protagonismo en los planes espaciales de Elon Musk

El desarrollo de Starship tiene además una importancia estratégica para los planes de la NASA, que trabaja en el establecimiento de un asentamiento humano permanente en la Luna. El vehículo de SpaceX forma parte de los proyectos destinados a facilitar futuras misiones de exploración lunar.

En este contexto, Musk modificó sus prioridades. El empresario afirmó en febrero que SpaceX dará prioridad a la construcción de una ciudad en la Luna antes que a un asentamiento en Marte, pese a que este último destino había ocupado inicialmente un lugar central en sus planes.

La nueva base de Luisiana permitirá a SpaceX aumentar la frecuencia de los vuelos de Starship y disponer de una infraestructura adicional para futuras misiones más allá de la órbita terrestre.

El desarrollo de Starship es fundamental para los planes que la agencia estadounidense NASA tiene de establecer un asentamiento humano permanente en la Luna. Fuente: Shutterstock Shutterstock

SpaceX promete proteger los humedales pese a las críticas ambientales

SpaceX aseguró que el desarrollo de Starbase Luisiana contribuirá también a proteger la línea de costa, restaurar los humedales y respaldar la vida silvestre de la zona. La compañía plantea estas actuaciones ambientales mientras sus instalaciones de Texas han recibido denuncias recurrentes de grupos ecologistas por su impacto sobre el entorno.

El antecedente de Texas muestra, además, el aumento de las posibilidades de lanzamiento de la compañía. En 2025, la Administración Federal de Aviación (FAA) autorizó a SpaceX a realizar hasta 25 lanzamientos anuales desde el sur de Texas, una cifra cinco veces superior al límite que existía anteriormente.

Con la nueva infraestructura de Luisiana, SpaceX busca ampliar todavía más su capacidad operativa y preparar el camino para una nueva etapa de vuelos frecuentes de Starship, con misiones que podrían tener como destino la Luna, Marte y otros puntos del espacio.