El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, informó que los servicios secretos británicos alertaron a los parlamentarios sobre un “significativo riesgo de espionaje” por parte del Estado chino. En su carta, Hoyle subrayó que los agentes chinos son “implacables” en sus intentos de interferir en los procesos parlamentarios.

La alerta señaló que el Ministerio de Seguridad de China “está contactando activamente con parlamentarios” para obtener información y consolidar relaciones a largo plazo. Según el aviso, los operadores utilizan “redes profesionales, agencias de reclutamiento y consultores”.

El MI5 advierte del riesgo de espionaje chino en Linkedln y el Gobiero ha confirmado un buque espía ruso en sus aguas

También se identificó a dos individuos que actúan mediante perfiles en LinkedIn para un seguimiento “a gran escala”. Entre las tácticas mencionadas se incluyen viajes con gastos pagados y pagos en efectivo o criptomonedas.

Dan Jarvis: “No toleraremos intentos encubiertos y calculados”

En una declaración parlamentaria, el secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el Gobierno no aceptará intentos “encubiertos y calculados” de interferir en los asuntos del Reino Unido. El funcionario advirtió sobre un “ataque continuo a nuestras instituciones democráticas”.

Jarvis explicó que China “está intentando reclutar y captar a personas con acceso a información sensible”. Añadió que el MI5 identificó a “un grupo de oficiales de inteligencia chinos” como responsables de esta actividad.

El secretario aseguró que se adoptarán “todas las medidas necesarias” para proteger los intereses nacionales y destacó la cooperación con aliados internacionales.

Alerta en el mar: el buque ruso Yantar en aguas al norte de Escocia

El ministro de Defensa, John Healey, avisó sobre la presencia del buque espía ruso Yantar en aguas británicas. Señaló que la embarcación está diseñada para “recopilar información de inteligencia y cartografiar nuestros cables submarinos”.

Healey indicó que el Reino Unido desplegó una fragata y aviones de la RAF para seguir cada movimiento del Yantar. También aseguró que el buque “apuntó con láseres a nuestros pilotos”, una acción que calificó de “sumamente peligrosa”.

El ministro afirmó: “Los vemos, sabemos lo que están haciendo” y sostuvo que hay opciones militares listas en caso de que la nave modifique su rumbo. No detalló esa información por motivos de seguridad.

“Una nueva era de poderío militar”: la advertencia del Gobierno británico

Healey advirtió que el mundo es “más impredecible y más peligroso”. Destacó incursiones rusas con drones en el espacio aéreo de la OTAN y mencionó “90.000 ciberataques” contra el sistema de defensa del Reino Unido.

El Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes advirtió que el país está “lejos” del nivel que debería tener. Remarcó la dependencia de Estados Unidos y la falta de inversión europea en defensa propia.

El Ministerio de Defensa informó que se identificaron 13 emplazamientos para nuevas fábricas de municiones y explosivos. Estos espacios apuntan a reforzar la capacidad operativa del país.