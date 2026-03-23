Un equipo de astrónomos ha realizado el descubrimiento de un exoplaneta potencialmente habitable situado a aproximadamente 40 años luz de distancia, en la constelación de Piscis. Este exoplaneta, denominado Gliese 12 b, es ligeramente más pequeño que la Tierra, con un tamaño comparable al de Venus y presenta una temperatura superficial bastante templada para un exoplaneta. Este hallazgo fascinante ha sido documentado en un estudio publicado el 23 de mayo en la revista Monthly Notices de la Royal Astronomical Society. Shishir Dholakia, coautor del estudio y estudiante de doctorado en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Southern Queensland en Australia, explicó que "Gliese 12 b representa uno de los mejores objetivos para estudiar si los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas frías pueden retener sus atmósferas, un paso crucial para avanzar en nuestra comprensión de la habitabilidad en planetas de nuestra galaxia“. Gliese 12 b orbita su estrella anfitriona cada 12,8 días y presenta una temperatura de superficie estimada de 42 grados Celsius. Aunque esta temperatura es considerablemente cálida, se encuentra muy por debajo de la mayoría de los aproximadamente 5000 exoplanetas confirmados hasta la fecha. Esta estimación de temperatura se basa en la suposición de que el planeta carece de una atmósfera protectora, por lo que la verificación de la existencia de una atmósfera en Gliese 12 b es un paso crucial para determinar su potencial de habitabilidad. El equipo internacional de investigadores utilizó observaciones realizadas por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito de la NASA (TESS) para contribuir a este descubrimiento. Tienen la intención de emplear el JWST para llevar a cabo más observaciones de este potencial exoplaneta gemelo de la Tierra. La estrella anfitriona de Gliese 12 b, una enana roja designada como Gliese 12, posee aproximadamente el 27% del tamaño de nuestro sol y una temperatura superficial que es solo el 60% de cálida. Además, no presenta signos de intensa actividad magnética ni frecuentes grandes llamaradas de rayos X, como muchas estrellas enanas rojas, lo que genera una esperanza cautelosa de que la atmósfera de Gliese 12 b pueda estar intacta. La mayoría de los exoplanetas se descubren utilizando el método de tránsito. Desde nuestro punto de vista, un planeta pasa frente a la estrella que está orbitando, provocando una disminución en el brillo de la estrella, similar a un eclipse. Durante este tránsito, la luz de la estrella también atraviesa la atmósfera del exoplaneta y algunas longitudes de onda de luz son absorbidas. Diferentes moléculas de gas absorben diferentes colores, proporcionando un conjunto de huellas químicas que instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb (JWST) pueden detectar. Gliese 12 b no es el primer exoplaneta similar a la Tierra descubierto. El exoplaneta similar más cercano conocido es Proxima Centauri b, a solo cuatro años luz de distancia. Sin embargo, dado que no es un mundo en tránsito, aún no sabemos si posee una atmósfera o si puede soportar vida. Masayuki Kuzuhara, coautor del estudio y astrobiólogo del Centro de Astrobiología en Tokio, comentó: "Aunque aún no sabemos si posee una atmósfera, hemos estado pensando en él como un exo-Venus, con un tamaño y energía recibida de su estrella similar a nuestro vecino planetario en el sistema solar“.