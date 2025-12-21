El Gobierno ofrece más de 1000 plazas para trabajar en la Administración del Estado: estos son los requisitos. (Fuente: archivo).

La Secretaría de Estado de Función Pública de España ha convocado tres procesos selectivos para cubrir un total de 1035 plazas en la Administración General del Estado, con el objetivo de atender las necesidades de personal.

En ese sentido, según ha comunicado EFE, las convocatorias se han formalizado mediante tres resoluciones firmadas por este organismo.

Por su parte, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha explicado que las plazas se distribuyen entre distintos cuerpos y escalas, con cupos específicos reservados para personas con discapacidad, tanto en el acceso libre como en la promoción interna.

Plazas en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información

Uno de los procesos selectivos corresponde al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con un total de 390 plazas. De ellas, 290 son de acceso libre y 100 por promoción interna.

Dentro del acceso libre, se reservarán 23 plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mientras que en la promoción interna se destinarán ocho plazas para este mismo colectivo.

Se reservarán plazas para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%. (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Convocatoria para Administradores Civiles del Estado

Otro de los procesos contempla la cobertura de 191 plazas en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. En este caso, 146 plazas se ofertan por acceso libre y 45 por promoción interna.

El cupo de reserva para personas con discapacidad será de 14 plazas en el acceso libre y de tres en la promoción interna.

Función Pública convoca tres procesos selectivos para cubrir 1035 plazas. (Fuente: archivo).

Promoción interna en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

La tercera convocatoria se dirige a la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, con un total de 454 plazas, todas ellas por el sistema de promoción interna.

De este total, 32 plazas estarán reservadas para personas con discapacidad, según detalla el comunicado oficial del ministerio.